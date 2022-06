Shakira e Pique: storia finita tra i due, è stato beccato con le mani nel sacco | Incredibile

La fine del matrimonio tra Shakira e Piqué ha lasciato senza parole il mondo intero, il tutto a seguito di un tradimento che la cantante non sarebbe riuscita assolutamente a perdonare.

Era il 2010 quando Shakira è stata incaricata di scrivere e comporta la colonna sonora nei mondiali di calcio in Africa, brano dal titolo Waka Waka i cui set per il videoclip è stato un galeotto per la star e l’incontro con il portiere Piqué.

Una storia d’amore che ha fatto sognare i fan della cantante e anche tifosi del Barcellona, ma che dopo anni di amori si finisce improvvisamente e anche nel peggiore dei modi.

Piqué beccato con le mani nel sacco

Shakira e Gerard Piqué da anni formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo sono scena internazionale, il tutto grazie alla loro bellissima storia d’amore nata prima di Mondiali di calcio del 2010 cantante scrisse appunto uno dei suoi tormentoni Waka Waka. La coppia, nel frattempo, è diventata genitore per ben due volte grazie alla nascita di Sasha e Milan per i quali hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo della loro vita privata e quindi rimanendo quanto possibile lontano dai riflettori dei media.

Eppure, quanto successo nel corso delle ultime settimane ha letteralmente scatenato i media del gossip in campo internazionale, dato che Shakira avrebbe scoperto il marito insieme alla propria amante prendendo così la decisione di chiudere definitivamente la loro storia d’amore.

La decisione di avvertibile di Shakira

A lanciare il gossip in questione è stata la giornalista Laura Fa de El Periodico che riferendosi alla coppia formata da Shakira e Gerard Piqué avrebbe rilasciato la seguente dichiarazione: “Le voci della presunta rottura tra loro circolano da molto tempo. Domenica ho ricevuto la notizia che Shakira avrebbe scoperto di qua con un’altra e che si separeranno”.

La tesi in questione sarebbe sostenuta anche da altri rumors secondo i quali il calciatore avrebbe già provveduto a lasciare la casa che condivide con Shakira, per far ritorno al vecchio appartamento dove abitava prima che le loro vite si intrecciassero, motivo per cui l’annuncio ufficiale del loro divorzio potrebbe arrivare nei prossimi giorni e prima dell’avvio dei Mondiali di calcio 2022.