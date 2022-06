Atalanta – Inaspettata svolta di mercato: proposto uno scambio eccellente con una big di serie A

L’Atalanta pensa al mercato: si prospetta un eccellente scambio di mercato che renderebbe felici i tifosi bergamaschi.

Dopo l’arrivo del nuovo direttore sportivo Tony D’Amico l’Atalanta progetta la squadra della prossima stagione. La società bergamasca ha puntato gli occhi su un giocatore della Serie A di una big, che potrebbe accettare lo scambio con un altro giocatore: ecco di chi si tratta.

Aria di cambiamento in casa Atalanta: il direttore sportivo Giovanni Sartori lascia il club ed è rimpiazzato da Tony D’Amico, che confrontandosi con la dirigenza e dando un’occhiata ai piani di chi portare in squadra avrebbe puntato gli occhi su un giocatore di una big di Serie A, la quale lo lascerebbe partire nella prospettiva di uno scambio con un giocatore della Dea.

Atalanta, i piani in vista della sessione di mercato

L’Atalanta ha concluso il campionato all’ottavo posto a quota 59 punti, restando fuori dalla zona europea. La mancata qualificazione alle competizioni europee ha in parte generato delusione, in quanto per gran parte della stagione il club bergamasco era addirittura stabile al quarto posto. Tuttavia, i tifosi della Dea hanno voluto comunque omaggiare quanto fatto dai ragazzi della squadra, in quanto da anni il club sta vivendo un sogno al vertice della classifica, competendo in occasioni che fino a qualche anno fa sarebbero state impensabili.

In vista di questa sessione di mercato, sono diverse le modifiche sia in entrata che in uscita che il club vorrebbe effettuare. La dirigenza pensa sia arrivato il momento di rifondare la rosa con operazioni intelligenti, ma allo stesso tempo scommesse, compresi i giovani del vivaio di rientro da mezza Italia per arricchire il gruppo. In particolare, da Colpani, Bettella, Delprato e Melegoni, arriverà una cifra da investire di circa 20 milioni di euro.

Nessuno si aspettava una situazione simile: grande attesa tra i tifosi

L’Atalanta starebbe pensando ad uno scambio con la Fiorentina, che riguarderebbe Kouame, che da Firenze arriverebbe a Bergamo e Gollini. I due club avrebbero iniziato a discutere dell’opportunità di effettuare la doppia operazione.

Tuttavia, resta da stabilire la formula con cui si potrebbe concretizzare. Tuttavia, se inizialmente l’opzione più concreta sembrava essere uno scambio di prestiti, non sarebbe così scontato che effettivamente sia quella che verrà decisa. Potrebbe infatti verificarsi lo scenario di uno scambio a titolo definitivo.