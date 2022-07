Valentina Vignali, il bacio sta facendo impazzire i Fan | Tutti senza parole

Valentina Vignali ha fatto impazzire tutti quanti per via di un bacio ad una persona che non è il suo compagno. Ecco di chi si tratta.

Molti sportivi hanno avuto nel corso della loro carriera il modo di farsi conoscere anche in altri ambiti prendendo parte a trasmissioni televisive o a reality show oltre che a cambiare completamente mestiere una volta terminata la loro carriera.

Valentina Vignali e il bacio inaspettato

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di vedere come la nuotatrice Federica Pellegrini ha preso parte come giurata al programma Italia’s Got Talent o ancora il nuotatore Massimiliano Rosolino ha partecipato a Ballando con le Stelle così come anche atleti del calibro di Andrew Howe, Elisa Di Francisca e tanti altri.

Clemente Russo sua moglie Laura Maddaloni e il fratello di questa Marco, hanno partecipato ad alcuni reality così come anche Isolde Kostner o Filippo Magnini che ha partecipato a Celebrity MasterChef Italia.

Altre invece, hanno anche preso parte ad alcuni film cinematografici come Valentina Vignali che ha recitato nel film di Carlo Vanzina, Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata per poi prendere parte al docu-film She Got Game – The Movie incentrato sulle donne del mondo dello sport ei in seguito in Riccione.

La Vignali ha cominciato la sua carriera parallela a quella di cestista, sin da adolescente quando ha cominciato a sfilare per prestigiosi marchi di abbigliamento partecipando anche a concorsi di bellezza come Miss Muretto e Miss Italia.

Inoltre, ha avuto modo di diventare presentatrice di alcuni programmi sportivi dedicati al mondo del basket per poi posare per un calendario senza veli conquistando la copertina di Playboy Italia.

È stata insieme a Bianca Balti testimonial per la Telecom e nel 2019 è entrata a far parte della sedicesime edizione del Grande Fratello venendo eliminata dopo 57 giorni di permanenza nella casa.

La storia di Instagram

Dal punto di vista sentimentale è stata legata per molti anni con il suo collega Stefano Laudoni, ma attualmente è fidanzata con Lorenzo Orlandi, un fotografo che spesso la immortala nei suoi scatti.

Su Instagram, però, Valentina ha sorpreso tutti quanti dando un bacio sulle labbra a qualcuno che non si tratta essere il suo compagno.

Nella storia che ha fatto impazzire tutti i suoi followers, la cestista sta baciando una ragazza bionda, e come didascalia la Vignali ha scritto “Mi sorè”.

Successivamente Valentina ha ingrandito l’immagine su un uomo che le guardava scrivendo “Ti piacesse?” in modo ironico in riferimento allo sguardo del tizio in foto.