La cessione di un altro big bianconero è possibile: c’è un principale indiziato

Non è finito il mercato in uscita per la Juve: dopo De Ligt, anche un altro big potrebbe dire addio alla squadra nei prossimi giorni.

La Juve ha un chiaro obiettivo in vista della prossima stagione: tornare a vincere lo scudetto, parola di Massimiliano Allegri. Due quarti posti consecutivi ed una stagione terminata senza trofei hanno lasciato l’amaro in bocca all’ambiente juventino, che ora spera di tornare a competere per traguardi importanti. La dirigenza si è mossa attivamente sul mercato per rinforzare la rosa: Di Maria e Pogba sono arrivati a parametro zero, mentre Bremer è stato pagato €50 milioni fra parte fissa e bonus grazie alla cessione di De Ligt al Bayern per €80 milioni. Tuttavia, l’olandese potrebbe non essere l’unico big a dire addio: c’è un giocatore in bilico.

Juve, la dirigenza valuta l’addio di un altro big: ecco chi può lasciare la squadra

Come anticipato, la Juve è molto attiva sul mercato. Gli arrivi di Di Maria, Pogba e Bremer hanno alzato il livello della rosa con lo scopo di puntare allo scudetto. Tuttavia, il mercato ancora non è finito: arriverà sicuramente un attaccante, con Arnautovic e Morata nel mirino. Per ulteriori nuovi innesti, però, dipenderà da eventuali cessioni.

Oltre a De Ligt, infatti, potrebbero esserci altri addii. La dirigenza sta lavorando alla rescissione del contratto di Ramsey, mentre Arthur è ufficialmente fuori dal progetto: il centrocampista brasiliano è alla ricerca di una nuova squadra. Oltre a loro c’è un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juve nonostante Allegri lo reputi importante: Adrien Rabiot.

Il francese gode della fiducia dell’allenatore, ma la sua permanenza non è affatto scontata. L’ex PSG non sta prendendo parte alla tournée americana della Juve e ha comunicato tramite i social di essere rimasto in Italia per motivi personali e per completare la preparazione fisica. Secondo diverse indiscrezioni, però, potrebbero esserci anche motivazioni legate al mercato.

Rabiot, infatti, sarebbe finito nel mirino di due squadre estere: Arsenal e Lione. Al momento entrambe le piste sembrerebbero fredde, ma non è da escludere che possano formalizzare delle offerte nelle prossime settimane. La Juve lascerebbe partire il centrocampista francese solamente a fronte di un’offerta congrua, altrimenti l’ex PSG resterà a Torino.