Valentina Vignali, incanta con questo copri costume retato | Sensualità alle stelle

Valentina Vignali ha incantato tutto il web con un copri costume retato. Ecco la foto apparsa sui social.

Molte donne sportive oltre ad essere bravissime nelle loro disciplina sono anche delle bellissime ragazze che incantano tutti i fan che le seguono assiduamente sui loro profili social.

Valentina Vignali e il copri costume firmato

Una di queste è Valentina Vignali, all’anagrafe Violavalentina Vignali, da non confondere con Viola Valentino, nota cantante italiana che tra i suoi successi vanta la canzone Comprami.

Nata a Roma nel 1991, la Vignali è una cestista italiana che ha cominciato a giocare a basket da giovanissima. All’età di 8 anni ha cominciato ad avvicinarsi alla disciplina per poi debuttare in Serie A2 con il Basket Cervia dove ha presenziato dal 2007 al 2010.

Nello stesso anno diventa vice campionessa dei Campionati di Basket femminile e partecipa al concorso di bellezza Miss Muretto, avendo già dal 2005 lavorato come modella parallelamente al suo impegno sportivo.

Successivamente partecipa a Miss Italia, e diversamente da Diletta Leotta che viene scartata alle fase preliminari, riesce ad entrare nelle puntate in diretta nel 2011 e dopo l’esperienza diventa conduttrice del campionato Legadue tenutosi a Bologna.

In occasione della Coppa Italiana di pallacanestro femminile, nel 2012 ne diventa la madrina, in occasione del Final Four e successivamente conduce il programma dedicato al Basket, Sotto Canestro, per conto di La 7, trattando la Serie A.

Dopo aver partecipato ad alcuni programmi Rai, debutta come attrice nel film di Carlo Vanzina, Sotto il vestito niente – L’ultima sfilata e nel documentario dedicato alle donne dello sport She Got Game – The Movie per poi prendere parte in Riccione.

Diventa in seguito testimonial insieme a Bianca Balti di alcuni spot televisivi Telecom e posa per delle foto e una copertina di Playboy per poi diventare concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello, nonostante sia un personaggio noto e non uno sconosciuto come alcuni dei suoi compagni di viaggio.

La foto apparsa sui social

Legata sentimentalmente al fotografo Lorenzo Orlandi, nel suo passato c’è una storia d’amore con un suo collega, il cestista Stefano Laudoni.

Sul suo profilo Instagram è molto seguita e in un’ultima foto pubblicata sui social mette in mostra tutta la sua fisicità indossando un copri costume nero retato da sopra un costume da bagno dello stesso colore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

I prodotti, come anche la borsa che porta con se nelle foto, sono firmati Prada e tra i commenti possiamo trovare alcuni apprezzamenti da parte del fashion blogger Dario Fattore e dell’ex protagonista di Uomini e Donne, Megghi Galo.