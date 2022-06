Fiorentina, l’intreccio in Serie A ha del sorprendente e rischia di beffare la Roma di Mourinho e non solo. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Come più volte evidenziato, sono questi giorni di grandi cambiamenti e riflessioni in tante società calcistiche. Mentre gran parte dei giocatori si gode le meritate vacanze, congedandosi dalla reiterata serie di impegni per almeno un mese, dirigenti e presidenti sono attesi dal dover limare le rose e al contempo risolvere le questioni finanziarie per poter al meglio affrontare anche da un punto di vista economico il prossimo futuro.

Lo scorso mercato fu in questa fase contraddistinto dai grandi cambiamenti in panchina che riguardarono plurime società italiane, a partire dalla Roma di Mourinho passando per la Juventus che richiamò Massimiliano Allegri dopo l’infelice passarella Pirlo-Sarri. Il tutto senza dimenticare della scelta di Lotito in casa Lazio e dell’approdo di Inzaghi all’Inter dopo l’addio di Conte o quello di Italiano alla Fiorentina dopo le vicissitudini che riguardarono Rino Gattuso.

Da questo punto di vista, stiamo assistendo ad una parentesi molto meno concitata dal momento che gran parte dei tecnici in panchina saranno confermati. Molte novità interesseranno invece i movimenti in entrata e uscita, con possibili scenari di scambi o cessioni all’interno del nostro campionato.

Fiorentina, effetto domino da capogiro con le big di Serie A

Da qualche tempo, ad esempio, si è compreso come il futuro di Henrix Mkhitaryan possa essere all’Inter, così come quello di Zaniolo al Milan. Non si dimentichino poi le avances, flebili ma comunque presenti, della Juventus per Koulibaly che piace soprattutto al Barcellona o della su citata Lazio di Sarri che vorrebbe provare a sfruttare questa parentesi di gelo tra il Napoli e De Laurentiis con Dries Mertens per inserirsi e prelevarlo a parametro zero.

Non sfugga, poi, lo scenario da poco descritto da “La Nazione” e che ha lasciato intendere come possano esserci degli intrecci destinati a impattare su numerose realtà nobili del nostro campionato. In casa Fiorentina con ogni probabilità si assisterà infatti al mancato riscatto di Torreira. Per ovviare alla sortita dell’uruguaiano ex Sampdoria, il cui cartellino appartiene all’Atletico Madrid, Pradé e colleghi avrebbero messo nel mirino Gagliardini dell’Inter e Sensi.

Quest’ultimo è in cima alla wish list ma avrebbe già fatto sapere, una volta rientrato dal prestito ligure alla Sampdoria, di provare a giocarsi le proprie chance a Milano dopo aver ritrovato fiducia e leggera continuità sotto l’egida di Giampaolo.

Ecco, dunque, l’ingerenza del Sassuolo. Anche i neroverdi, infatti, sarebbero interessati a Stefano, nato e consacratosi proprio a Reggio Emilia. Ciò spiega la messa in vendita di Maxime Lopez, rivelazione della squadra di Dionisi e considerato sacrificabile da Carnevali rispetto ai tanti altri gioiellini che invece si cercherà di trattenere.

L’intreccio si infittisce ancor di più alla luce dell’interesse non solo della Roma di Mourinho ma anche della Fiorentina che, tornando al punto di partenza, deve risolvere la questione per il post Torreira e avrebbe individuato, come i giallorossi, un valido profilo nel numero 8 degli emiliani.