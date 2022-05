Wanda Nara allarga le gambe: il vestito si squarcia proprio lì | Si vede tutto

By

Wanda Nara ha pubblicato un post in cui mette in mostra tutte le sue forme scandalizzando il mondo del web. Ecco la foto in questione.

Una delle moglie dei calciatori più famose è sicuramente Wanda Nara, conduttrice e personaggio televisivo attualmente impegnata con il calciatore argentino e attaccante del Paris-Saint Germain, Mauro Icardi.

Wanda Nara e la foto bollente

I due hanno avuto dei momenti di crisi dovuti ad un presunto tradimento del calciatore nei confronti della donna a tal punto che la stessa aveva rimosso la fede nuziale dal suo dito per poi affermare di averlo perdonato per amore dei loro figli e per ritrovare la serenità.

Sorella di Zaira Nara, conduttrice argentina, i suoi primi esordi nel mondo della televisione risalgono al 2005 quando prende parte alla rivista Humor e Custodia per poi venire scelta da Jorge Corona per affiancarla nel suo show televisivo King Corona rimanendovi per due mesi.

Ad abbandonare lo show è stata la stessa Wanda che ha accusato il comico e sua moglie di ripetuti abusi nei suoi confronti. Successivamente nel 2007 partecipa alla versione argentina del programma televisivo Notti sul ghiaccio per poi prendere parte ad una trasmissione sui musical e partecipare a Ballando con le Stelle in Argentina nel 2011.

Successivamente data la sua storia con il suo ex marito Maxi Lopez, calciatore allora impegnato nella squadra del Catania, si trasferisce a Milano e comincia a presenziare in molte trasmissioni a tema calcistico fino ad arrivare a pubblicare nel 2017 il suo primo libro.

Dopo aver preso il posto di Melissa Satta a Tiki Taka nel 2020 viene scelta come opinionista per la quarta edizione del Grande Fratello Vip dove commenta le vicende dei vip chiusi nella casa più spiata d’Italia.

Il post di Instagram e il commento di Icardi

Dal 2014 è legata sentimentalmente a Mauro Icardi conosciuto grazie al suo ex marito in quanto i due giocavano assieme nella Sampdoria.

La donna, madre di cinque figli di cui tre avuti con Maxi Lopez e due con Icardi, spesso pubblica sui social delle foto che mettono in mostra tutte le sue forme mandando in estasi tutti i fan e i tifosi.

In un ultimo scatto la donna si è mostrata con addosso un vestito trasparenti e atteggiamenti molto sexy mettendo in risalto il suo seno abbondante.

Tra i commenti alla foto si può notare anche quello di Mauro Icardi che con un semplice “Hermosa” ha dimostrato di amare la sua compagna e di non essere assolutamente geloso dei contenuti che la donna pubblica sui suoi social.