Agnelli spara a zero e lancia un messaggio ad un ex bianconero: quello che ha detto è incredibile

Il presidente della Juventus Andrea Angelli si toglie qualche sassolino dalla scarpa, spara a zero contro tutti e lancia un messaggio ad un ex bianconero che non è passato inosservato.

La stagione che sta per terminare, quella 2021/22, è stata una delle peggiori della storia recente della Juventus.

Per la prima volta dal 2011 i bianconeri hanno finito la stagione senza conquistare alcun trofeo, perdendo addirittura due finali su due contro i rivali storici dell’Inter, quella di Supercoppa Italiana per 1-2 al 120′ con la zampata vincente di Alexis Sanchez e quella di Coppa Italia, persa sempre ai supplementari con un 2-4 sigillato dalla doppietta di Ivan Perisic.

Anche in campionato le cose sono andate piuttosto male, con la squadra che è uscita praticamente subito dalla lotta scudetto, conquistando il quarto posto in maniera matematica già da qualche giornata. In Champions League si è seguito invece il solito deludente trend iniziato qualche anno fa, con l’eliminazione arrivata agli ottavi di finale subita contro l’outsider Villarreal.

Tutto questo nonostante l’arrivo di Massimiliano Allegri, che ha preso il posto dell’esonerato Pirlo, che suo malgrado lo scorso anno era riuscito almeno a portare a casa due trofei nelle finali di Supercoppa e Coppa Italia contro Napoli e Atalanta.

In queste ore si è parlato anche di un clamoroso addio da parte del presidente Agnelli, che potrebbe essere sollevato dall’incarico di guida del club da John Elkann, dopo 12 anni di presidenza. Proprio di questo e di tanto altro ha parlato il Agnelli in un’intervista.

Tutta la verità sul futuro del club, la rivelazione ha spiazzato tutti

“Ogni anno ci sono voci insistenti circa il mio futuro in bilico alla Juventus. Io sono molto sereno e non faccio caso ai rumors” dice Agnelli scacciando via le voci di un suo imminente addio.

Il presidente parla anche del progetto della sua squadra: “Quello di Allegri è un progetto molto valido, Max ha riportato solidità e abbiamo un progetto di lungo periodo. Sappiamo con tutto lo staff quello che vogliamo ottenere”.

C’è anche spazio per un messaggio speciale per un ex dirigente bianconero, che ha aiutato a risollevare i piemontesi post calciopoli: “Beppe Marotta ha dato un grosso contributo ai nostri successi, mi manca perché gli voglio bene, ma al momento dell’addio ha fatto le sue riflessioni e le sue scelte. All’Inter sta facendo molto bene”. Un messaggio di apertura per il ds nerazzurro, che sa di avere sempre le porte aperte in caso di ripensamento.