Wanda Nara lato B da urlo: la foto sbanca sui social

La nuova foto di Wanda Nara sbanca sui social network, la moglie di Mauro Icardi ha condiviso uno scatto che mette in mostra il suo perfetto lato B.

Non è la prima volta che Wanda Nara riesce a catturare l’attenzione dei media grazie alla pubblicazione di una foto che in men che non si dica ha fatto il giro del web, anche grazie al racconto a luci rosse delle vacanze in giro per il mondo al fianco del marito Mauro Icardi.

A tenere banco nel mondo del web troviamo un nuovo scatto che guardare ha condiviso nella sua pagina Instagram catturando l’attenzione dei magazine cronaca rosa e non solo.

Wanda Nara sbanca sui social

Continua la bellissima estate devo andare in giro per il mondo, così come dimostrato dal racconto fatto da all’influencer attraverso la condivisione di varie immagini scattate in giro per il mondo insieme alla propria famiglia in vari momenti di relax che Wanda Nara si è concessa in delle location pazzesche.

In particolar modo, facciamo riferimento ad una foto che Wanda Nara ha condiviso nel corso delle ultime ore sui social network e che è diventata virale in men che non si dica.

Il lato B di Wanda Nara conquista il web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare all’inizio del nostro articolo a tenere banco nel mondo del web troviamo una nuova foto che Wanda Nara ha recentemente condiviso nella sua pagina Instagram ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)

Facciamo riferimento ad uno scatto che ha permesso all’influencer di conquistare la scena e lasciare a bocca aperta i propri fan e follower, il tutto grazie alla condivisione di una foto che mette in risalto e suo lato B da urlo durante un momento di assoluto relax in spiaggia… uno scatto che men che non si dica è diventato virale sui social network e che ha permesso alla moglie di Mauro Icardi di conquistare un nuovo ed importantissimo record di like e commenti.