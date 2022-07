Altra cessione in vista per sbloccare il mercato del Napoli: accordo molto vicino

Dopo il doloroso addio di Koulibaly, il Napoli si prepara ad un’altra cessione per sbloccare il mercato in entrata. La trattativa avanza velocemente.

Il club azzurro è pronto a dire addio ad un altro giocatore dopo la cessione di Koulibaly: il mercato in entrata entra nel vivo.

Il Napoli è in ritiro per preparare la nuova stagione: la squadra sta cambiando volto in modo consistente. Gli azzurri, infatti, hanno detto addio a giocatori importanti come Ospina, Insigne e, soprattutto, Koulibaly. Il difensore, che aveva un contratto in scadenza nel 2023, ha accettato l’offerta da €10 milioni annui del Chelsea, portando così circa €40 milioni nelle casse azzurre. Inoltre, c’è la questione Mertens che è ancora da chiarire: il giocatore vorrebbe firmare un nuovo contratto, ma al momento sembra tutto in stand-by. Dopo questi addii, è stato scelto il nuovo capitano: sarà Di Lorenzo, che eredita così la fascia in vista della prossima stagione.

Nel frattempo, la società valuta un’altra cessione: la trattativa entra nel vivo.

Altro addio dopo Koulibaly: il Napoli cambia volto

Come anticipato, il Napoli sta cambiando volto in seguito agli addii di alcuni senatori: il passaggio della fascia da capitano da Insigne a Di Lorenzo testimonia di fatto la fine di un’era. Luciano Spalletti è al lavoro per costruire la nuova squadra, con Olivera e Kvaratskhelia che, per ora, sono gli unici rinforzi ufficiali. La società, però, è già al lavoro per regalare altri rinforzi all’allenatore.

Ostigard è in arrivo, ma si acquisterà anche un altro centrale: i nomi sul tavolo sono quelli di Acerbi, Kim e Diallo. Per sbloccare il mercato in entrata, però, la dirigenza valuta un’altra cessione. Tra i giocatori in uscita, ce n’è uno in particolare già vicino al trasferimento: Andrea Petagna.

L’attaccante gode della fiducia di Spalletti, ma è reduce da un’annata in cui ha avuto poche occasioni di mettersi in mostra data la titolarità indiscussa di Osimhen. L’ex SPAL vorrebbe cambiare squadra per avere l’occasione di giocare con regolarità: sulle sue tracce c’è l’ambizioso Monza.

Il club biancorosso, protagonista assoluto di questo calciomercato, vorrebbe Petagna per rinforzare il reparto avanzato: le due dirigenze sono al lavoro per chiudere la trattativa nel giro di pochi giorni. Secondo alcune indiscrezioni, l’intesa sarebbe vicina per un prestito oneroso (€5 milioni) con diritto di riscatto (€10 milioni).

Una volta definita questa cessione, il Napoli potrebbe affondare il colpo per Simeone, individuato come il profilo ideale per far rifiatare Osimhen quando necessario.