Zoe Cristofoli, bacio bollente con Hernandez: il bikini stenta a contenerle | Tanta roba

Zoe Cristofoli ha mostrato sul suo profilo Instagram una foto in cui si bacia appassionatamente con Theo Hernandez mostrando tutte le sue forme. Ecco la storia.

Zoe Cristofoli è una delle ultime arrivate nel mondo delle wags ed è la compagna del calciatore del Milan, Theo Hernandenz.

In un servizio andato in onda a Tiki Taka a cura di Mary Sarnataro, la donna ha parlato della sua relazione con il calciatore ammettendo che si amano molto ma anche tra di loro a volte ci sono momenti di incomprensione.

La foto del bacio sui social

Zoe ha dichiarato che una delle nemiche della loro storia è la Playstation con la quale Theo passa molto tempo e questo fa infuriare la Cristofoli che invece vorrebbe che quel tempo fosse impiegato per altre faccende.

I due si sono conosciuti ad una festa di compleanno e la donna pensava che fosse troppo piccolo per stare in quel contesto, inoltre non aveva idea di chi fosse fino a quando non si è presentato.

Per quanto riguarda la loro convivenza, Zoe vede l’essere wag come un vero e proprio lavoro in quanto non solo deve stare attenta alla sua alimentazione ma anche a quella del suo compagno e sostenerlo per tutto ciò che riguarda la casa, il lavoro e via dicendo.

Nonostante questi piccolissimi dettagli, la coppia sembra essere molto solida. Prima di lui, Zoe è stata legata con Fabrizio Corona, l’ex tronista Andrea Cerioli e il portiere Luca Bordi, mentre il calciatore ha avuto una storia con Elena De Panicis.

L’influencer è anche chiamata la Tigre di Verona ed ama i tatuaggi com’è evidente sul suo corpo. Nel corso della sua carriera ha posato per vari marchi e ha lavorato come indossatrice.

Tra i suoi colleghi di lavori c’è stato anche il calciatore Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli e protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, i due hanno sfilato assieme per la Milano Fashion Week per conto di Commes des Fuck Down.

La storia di Instagram

Zoe e Theo stanno vivendo da più di un anno una bellissima storia d’amore e nelle storie Instagram dell’influencer sono spuntate delle tenere foto dove si scambiano effusioni d’amore.

Ma gli occhi dei fan sono andati sul suo balconcino, che sembra voler esplodere da dentro un bikini troppo stretto che lascia ben poco spazio all’immaginazione e ha fatto mandare in estasi tutti i suoi followers.

I due sono amanti devi viaggi e si stanno godendo in questi giorni un po’ di relax prima dei rispettivi impegni.