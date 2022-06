È derby londinese in Premier: Arsenal e Tottenham si fiondano sul fuoriclasse del City

In Premier Arsenal e Tottenham sono fortemente interessate a portare a Londra un campione del Manchester City. Le due squadre faranno di tutto per battere l’agguerrita concorrenza.

Con l’arrivo di Haaland si è chiuso lo spazio per un attaccante del Manchester City, fortemente corteggiato sia Arsenal che Tottenham.

Le due squadre londinesi avrebbero puntato gli occhi su un giocatore del Manchester City, dopo che quest’ultimo, con l’arrivo di Haaland, avrà a disposizione meno spazio in rosa. Dunque, una sua partenza è fortemente probabile e le squadre londinesi non si faranno trovare impreparate.

Arsenal-Tottenham: obiettivo rinforzi in vista della prossima stagione

Tottenham e Arsenal vogliono rinforzare le loro rose per tornare ancora più competitive a partire dalla prossima stagione. Gli Spurs hanno chiuso la loro stagione in Premier League a quota 71 punti, disputeranno dunque la Champions League. I Gunners invece al quinto a quota 69, restando fuori dalla massima competizione europea.

Oltre che per gli obiettivi stagionali, Tottenham e Arsenal si sfidano anche sul mercato. In particolare per un giocatore del Manchester City, che entrambe hanno puntato. È sfida aperta dunque tra i due club, che sognano di portare nei loro rispettivi stadi l’attaccante e fare uno sgarbo a Guardiola.

L’attaccante accende il mercato: la sfida è aperta

Il giocatore che entrambe le squadre londinesi hanno puntato è Gabriel Jesus. Il giocatore dei Citizens, titolare e protagonista nell’ultima stagione con 13 gol in 37 presenze, può abbandonare il City dato l’arrivo di Haaland. Il brasiliano milita a Manchester dal gennaio 2017, dopo aver indossato la maglia degli Sky-Blues per cinque stagioni e mezza. Quest’estate la sua avventura al City potrebbe finire, dopo aver disputato 232 partite ufficiali e segnato 95 gol.

I Gunners sono pronti a fare di tutto per convincerlo a unirsi alla squadra: Arteta lo conosce bene dai tempi in cui lo ha allenato come secondo di Guardiola proprio a Manchester, e vorrebbe ritrovarlo ora nel nord di Londra. Un rapporto ben stabilito tra allenatore e calciatore, che potrebbe indirizzare la trattativa in una fase cruciale. Tuttavia, l’Arsenal non può sottovalutare la rivale storica, il Tottenham, che è nelle sue tracce per provare a prenderlo. L’affare resta complicato per la concorrenza e i contatti già più avanzati, ma gli Spurs ci stanno provando. Si accende così il derby di mercato intorno al gioiello brasiliano.