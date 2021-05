Anteprima voti Gazzetta Spezia-Napoli 1-4, spicca l’8 ad Osimhen

Il Napoli ha passeggiato, nel primo pomeriggio, in casa dello Spezia: 4-1 il finale a favore dei partenopei che, in attesa di Atalanta, Juventus e Milan, impegnate domani, salgono al secondo posto in solitaria.

Zielinski ha aperto le marcature su assist di Di Lorenzo, poi è stato il polacco, dieci minuti più tardi, ad offrire un assist lanciando a rete Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato il migliore in campo è porta a casa un bonus da +7,5 visto che prima dell’intervallo è stato autore dello 0-3 (Insigne lo ha servito da calcio piazzato) e nel finale, dopo un’ammonizione, ha regalato a Lozano il pallone dell’1-4. Per lo Spezia in rete Piccoli, bravo ad approfittare di una corta respinta di Meret. Da segnalare un nuovo infortunio alla caviglia per Mertens, in campo soltanto cinque minuti nella ripresa.

Oltre ad Osimhen, le altre ammonizioni sono state indirizzate a Hysaj (Napoli), Ricci, Estevez e Vignali (Spezia).

Questi saranno i voti della Gazzetta dello Sport di Spezia-Napoli 1-4 in edicola domani:

Spezia

Provedel 6, Vignali 5,5, Ismajili 4,5, Chabot 4,5, Marchizza 5, Estevez 5 (Acampora sv), Ricci 5, Maggiore 6, Verde 5 (Piccoli 6,5), Agudelo 5,5 (Saponara sv), Gyasi 5 (Farias 5,5)

Napoli

Meret 6, Di Lorenzo 6.5, Manolas 6.5, Rrahmani 6, Hysaj 6 (Mario Rui 6), Fabian Ruiz 6, Demme 7, Politano 7 (Lozano 6,5), Zielinski 7.5 (Mertens sv, Elmas 6), Insigne 6, Osimhen 8 (Petagna sv)