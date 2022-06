Carlo Ancelotti dà il via libera: è pronto per arrivare in Serie A

Un club di Serie A ci prova per il giocatore dei Blancos, Carlo Ancelotti dà il via libera per la sua partenza.

Una stagione indimenticabile per il Real Madrid, che dopo aver vinto la Liga numero 35 con quattro giornate di anticipo , è tornato sul tetto d’Europa per la quattordicesima volta nella sua storia.

Non era facile vincere dopo che nella stagione precedente, con Zidane in panchina, il Real aveva concluso senza titoli: secondo in campionato, uscito ai sedicesimi di finale in Coppa del Re, semifinalista in Champions League e in Supercoppa di Spagna. Ma Carletto è riuscito nell’impresa modificando la squadra e donandogli una nuova identità e senso di appartenenza.

Ancelotti ha valorizzato i giovani in rosa e donato nuova vita ai veterani e ora da tutta Europa, i club hanno messo gli occhi sui giocatori del Real. Tra questi compare anche un club di Serie A che già in precedenza era tentato dall’idea di portare in Italia un giocatore del club madrileno.

I Blancos, dopo lo sfumato colpo Mbappé, hanno già messo a segno due importanti colpi: il difensore Antonio Rudiger, che arriva a parametro zero dal Chelsea, e il centrocampista Aurélien Tchouameni dal Monaco.

Il club di Serie A ci prova

Su questi due giocatori c’era l’interesse anche della Juventus che si è vista sfuggire entrambi i calciatori. Proprio il Real però sembrerebbe offrire un assist di mercato alla Vecchia Signora, infatti il tecnico di Reggiolo sembrerebbe aver dato il via libera per la cessione del giocatore che non rientra più nei piani dell’allenatore.

Un affare pienamente alla portata economica del club bianconero dato che il valore attuale del giocatore oscilla intorno ai 7 milioni di euro. Un acquisto che se non fosse stato per l’ex allenatore del Real Madrid, Zidane che ha voluto trattenere il giocatore a Madrid, si sarebbe potuto concretizzare già nel 2021.

Ora, con l’arrivo di Rudiger e con componenti come Alaba, Eder e Militao, Nacho Fernandez non avrebbe spazio in squadra. Il contratto scade nel giugno 2023 ma la Juventus non vuole aspettare altro tempo. Possibile dunque che nei prossimi giorni si provi a fare un’offerta per quello che potrebbe essere il terzo colpo di mercato bianconero dopo Paul Pogba e Angel Di Maria.