Rivoluzione Napoli, un addio imprevisto a pochi giorni dal ritiro cambia tutto

A pochi giorni dall’inizio del ritiro, la squadra partenopea rischia seriamente di perdere uno dei suoi pezzi pregiati.

Sembra una maledizione questo mercato estivo del Napoli, ma un addio dietro l’altro sta rischiando di smembrare completamente la squadra partenopea.

Il primo ad aver lasciato gli azzurri è stato il capitano Lorenzo Insigne, trasferitosi in MLS, al Toronto FC, dove con ogni probabilità concluderà la carriera, guadagnando molto di più di quanto non facesse qui a Napoli.

Altro nome sulla lista dei partenti è quello di Dries Mertens; Ciro, come lo chiamano a Napoli, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con De Laurentiis, e le parti sono ancora ben lontane. Come Mertens anche Koulibaly non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza però un anno dopo rispetto a quello del belga. Sul senegalese però ci sono molte squadre europee, tra cui il Chelsea di Tuchel che deve sostituire Rudiger.

Ci sono poi i casi di Fabian Ruiz e Matteo Politano. Lo spagnolo sta rifiutando il rinnovo di contratto, con l’intenzione di andare via a zero a giugno 2023. Politano reclama più spazio e sembra intenzionato ad andare via già a partire da questa sessione estiva, pronto a riunirsi a Gattuso al Valencia.

Insomma, un vero e proprio smembramento per la squadra allenata da Luciano Spalletti, che rischia di trovarsi con gli uomini contati in ritiro, o comunque con parecchi volti scontenti.

Altro addio a sorpresa, pronto a lasciare

Nelle ultime ore è arrivata anche la notizia di un altro addio imminente nella rosa partenopea, che difficilmente sarà ben digerito da tifosi e allenatore.

Dal Messico sono sicuri, Hirving Lozano è vicinissimo all’addio alla squadra azzurra per trasferirsi in Inghilterra, dove lo cerca insistentemente l’Arsenal di Mikel Arteta, che ha appena chiuso l’acquisto di Gabriel Jesus dal Manchester City e cerca un’ala da affiancargli.

I Gunners sono pronti ad offrirgli un contratto quadriennale con ingaggio raddoppiato rispetto a quello che El Chucky percepisce a Napoli. L’ex PSV è costato agli azzurri circa 45 milioni di euro nel 2019 e con la maglia numero 11 ha giocato 113 partite segnando 25 gol.

L’Arsenal non ha ancora formalizzato un’offerta al Napoli, ma questa probabilmente si aggirerà intorno ai 50 milioni di euro, più o meno stessa cifra che hanno pagato per prelevare il centravanti brasiliano dai Citizens. Vedremo se sarà abbastanza per strapparlo a Spalletti e soprattutto con chi lo sostituirà il club in caso di cessione.