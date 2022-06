Djuric, è scontro con Sabatini: un club di serie A avanza, ma la dirigenza non ci sta

Il capitano non ha ancora pensato al suo futuro e il direttore sportivo Sabatini incomincia a spazientirsi. Intanto un club di Serie A è alla finestra per capire gli sviluppi del giocatore.

La Salernitana dopo aver conquistato la salvezza è pronta a preparare la prossima stagione.

Una stagione pazzesca quella della Salernitana che con una incredibile rimonta nel finale di stagione sono riusciti a salvarsi, condannando invece Genoa, Venezia e Cagliari alla Serie B.

La Salernitana dopo aver raggiunto una miracolosa salvezza è pronta a preparare la squadra per la nuova stagione nel massimo campionato. I granata dovranno apportare qualche aggiustamento in ogni reparto se vogliono continuare a rimanere in Serie A senza altri miracoli.

Ora tocca alla società costruire una rosa che possa competere per la salvezza e magari anche per qualcosa di più. Inoltre sarà fondamentale cercare di trattenere i giocatori che hanno fatto bene quest’anno.

Una proposta senza risposta, ecco il retroscena che potrebbe cambiare le carte in tavola

A fine giugno scadranno alcuni contratti tra cui quello del capitano Milan Djuric. Il bosniaco non pare abbia ancora preso una decisione in merito al suo futuro. Ma come ha spiegato il direttore sportivo della società campana, Walter Sabatini, a Il Mattino, due mesi fa è arrivata la proposta di rinnovo al calciatore da parte del club.

“Subito dopo la salvezza ho inviato un messaggio e ho scritto che avrebbe dovuto decidere subito, sì o no, prendere o lasciare. Altrimenti mi sarei sentito automaticamente libero di fare altre valutazioni. Una proposta come la nostra non può restare in giro e andare a spasso per 10/15 giorni“.

Una volta terminato il campionato e per di più dopo aver acquisita la salvezza Sabatini si aspettava che la proposta fatta due mesi prima ricevesse un esito diverso e più attenzione da parte di Djuric, dato che tempo per pensare, riflettere, rispondere ne ha avuto. “Tutti vogliamo bene a Milan, però quando si fanno i contratti esistono regole da rispettare“.

Intanto la Fiorentina monitora la situazione pronta a fare un’offerta al giocatore in caso di mancato rinnovo. Un attaccante con le caratteristiche del bosniaco possono tornare utili a Italiano che nella prossima stagione con i Viola sarà impegnato in tre competizioni.