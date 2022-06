Milan, RedBird si presenta con un colpo di mercato sensazionale: tifosi rossoneri in delirio

Il passaggio di proprietà da Elliott a RedBird ha sbloccato il calciomercato del Milan: il nuovo fondo è pronto a presentarsi con un acquisto da urlo.

Maldini e Massara sono focalizzati sugli acquisti da fare per migliorare la rosa del Milan Campione d’Italia: il nome su cui hanno puntato scalda e non poco i cuori dei tifosi rossoneri.

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità dell’accordo preliminare tra il fondo Elliott e RedBird Capital per la cessione delle quote di maggioranza del Milan. Con questa notizia si apre un nuovo capitolo della storia del club rossonero, che punta a crescere sia dal punto di vista sportivo che da quello economico per tornare ai vertici del calcio mondiale.

Lo scudetto conquistato in quest’ultimo campionato ha rappresentato la vittoria di Pioli e del gruppo, ma anche e forse soprattutto quella della dirigenza. Dal loro arrivo, Paolo Maldini e Ricky Massara hanno costruito una squadra giovane e competitiva nonostante le scarse risorse di cui disponevano. Per questo motivo davanti ai soldi hanno messo le idee, andando a prendere giocatori che poi si sono rivelati fondamentali come Maignan, Theo Hernandez, Tonali e Leao solo per citarne alcuni.

Nonostante lo sfogo di qualche giorno fa dell’ex bandiera rossonera, RedBird sa che il Milan non può fare a meno dei due dirigenti e per questo motivo il rinnovo dei loro contratti è una delle priorità. Poi ci sarà da gestire il mercato: la nuova proprietà non tradirà il percorso intrapreso da Elliott ma potrà mettere sul piatto cifre più importanti. L’intenzione è quella di presentarsi ai nuovi tifosi con un grande colpo in grado di infiammare ancora di più una piazza già in festa.

La prima offerta non basta, ma ci sono margini per trovare l’accordo

I ruoli in cui il Milan dovrà intervenire in vista della prossima stagione sono principalmente il centrocampo (vista la partenza di Kessié) e la zona offensiva del campo. In particolare la fascia destra ha mostrato le lacune più grandi a fronte di un Leao che dall’altra parte ha fatto la differenza. E il nome perfetto per fare il salto di qualità è quello di un giovane italiano di grandi prospettive: Nicolò Zaniolo.

Il classe ’99 della Roma piace molto a molte squadre sia in Italia che in Europa e i giallorossi non lo considerano incedibile. A fronte di un’offerta adeguata (si parla di circa 50 milioni) i Friedkin sarebbero disposti a sedersi al tavolo delle trattative. Il Milan avrebbe già formulato un’offerta di 25 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers, rispedita subito al mittente da Mourinho, non interessato al calciatore belga. La forbice è ancora ampia ma potrebbe ridursi qualora Zaniolo chiedesse espressamente la cessione. Il giocatore vorrebbe provare un’esperienza in Champions League e il Milan potrebbe essere la destinazione ideale per affermarsi stabilmente anche in Europa.

I discorsi sono tutt’altro che chiusi: RedBird vuole presentarsi alla grande e l’acquisto di un giocatore come Zaniolo sarebbe il miglior modo per farlo.