Lazio – Sarri prepara un’operazione incredibile: lo spagnolo sostituto perfetto

La Lazio si affida al proprio allenatore Maurizio Sarri che prepara un’operazione incredibile e spolvera vecchie conoscenze.

Dopo la conquista del quinto posto la Lazio si prepara a formare la rosa per la nuova stagione.

Dopo una prima stagione di adattamento e di studio, Maurizio Sarri quest’anno vuole costruire una Lazio che rispecchi la sua idea di gioco. Sarà dunque fondamentale la finestra estiva di calciomercato, non solo per rafforzare la rosa con qualche nuovo giocatore ma soprattutto per provare a racimolare un gruzzolo da reinvestire.

Sarri vuole rifondare ogni reparto e se inizialmente la società era intenzionata a rinnovare il contratto al giocatore, ora la situazione è cambiata. Thomas Strakosha non è più certo di restare a Roma, le ultime voci lo danno già con la valigia in mano.

Il giocatore albanese che già la scorsa stagione aveva creato qualche perplessità a Simone Inzaghi non è stato capace di convincere Sarri che gli ha preferito il 40enne Pepe Reina. Il portiere potrebbe andare a giocare in Premiere League, su di lui c’è l’interesse del Watford.

Mossa a sorpresa per prevenire problemi futuri, ecco il piano del tecnico

Il tecnico toscano vorrebbe portare a Roma il giovane portiere della neopromossa Cremonese, Marco Carnesecchi. Il classe 2000, di proprietà dell’Atalanta dopo una stagione meravigliosa finita con la promozione in Serie A, ha attirato a sé gli occhi di diversi club.

Per ora non si è ancora trovato l’accordo tra le due società ma Sarri spinge per averlo. Ecco che nel frattempo in casa Lazio torna ad avere buone chance di partire titolare nella prossima stagione Pepe Reina.

Lo spagnolo, a metà stagione sembrava pronto a salutare e invece i piani della società sono cambiati e ora il 40enne si ritrova tra le mani l’ennesima occasione. Carnesecchi potrebbe operarsi alla spalla dopo l’infortunio rimediato in Nazionale.

L’ex Napoli, 17 presenze quest’anno, quindici in campionato e due in Coppa Italia, orami diventato uomo spogliatoio dopo il poco utilizzo nella seconda parte di stagione, a giugno ha deciso di rimanere e ora Sarri potrebbe offrigli un posto da titolare.