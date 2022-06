Allenamenti da paura per Agustina Gandolfo | Lato B d’acciaio!

Augustina Gandolfo infiamma il web attraverso la condivisione di alcune immagini che raccontano il suo duro allenamento, mettendo in risalto la un lato B d’acciaio.

Nel corso degli anni Augustina Gandolfo avuto modo di conquistare un’importante fetta di pubblico grazie all’intensa attività fatta sui social network in qualità di sport addicted, oltre che grazie alla bellissima storia d’amore con Laurato Martinez avviata nel 2018 e che ha permesso al calciatore dell’Inter e l’influencer di diventare genitori per la prima volta non molto tempo.

In questo frangente, l’influencer argentina, che da tempo lavora anche in qualità di modella, ha avuto modo di mettersi in gioco sotto molteplici punti di vista e riscuotendo un grandissimo successo soprattutto dal momento in cui ha deciso di investire tutta se stessa in qualità di sport addicted per il web.

Il video di Augustina Gandolfo banca sul web

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo una nuova Instagram stories che Augustina Gandolfo ha condiviso nella sua pagina ufficiale mostrando il dietro le quinte dei suoi duri allenamenti in palestra.

Facciamo riferimento a un video che ritrae la Gandolfo impegnata in una serie di squat con peso e bilanciere, i quali hanno permesso di mettere in risalto alla modella il suo perfetto fisico, segnata nel dettaglio da tutti i muscoli messi in evidenza.

Il lato B da urlo della signora Martinez

Ancora una volta Lady Martinez e stata in grado di mettere a segno un’importante successo nella sua pagina Instagram, il tutto grazie al video condiviso con i propri fan e che ritrae la sessione di allenamenti ai quali si sottopone.

Un video che ha letteralmente mandate il popolo del web, conquistato e travolto dalla bellezza della moglie del calciatore Martinez che continua ad essere annoverata come una delle regine indiscusse dei social network, con un lato B da urlo e dalla bellezza stratosferica… una vera e propria stella.