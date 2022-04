Oltre il danno, la beffa: Mourinho fa i conti con un incredibile imprevisto, fuori contro l’Inter

Non bastano le polemiche per l’arbitraggio contro il Napoli, in casa Roma arriva una bruttissima tegola. Mourinho, infatti, dovrà fare a meno di una pedina fondamentale contro l’Inter, la gara si prospetta tutta in salita.

Un periodo decisamente nero quello che sta vivendo la Roma, nonostante la prestazione al massimo contri la squadra azzurra che ha generato numerose polemiche. La furia dello Special One nei confronti di un arbitraggio, a suo dire eccessivamente di parte, ha risuonato molto forte ed anche sui social è scontro aperto.

Con il pareggio di Napoli, la squadra di Mou ha fallito tra l’altro l’occasione di accorciare sulla Juventus, bloccata sul pari dal Bologna. Questo dettaglio ha gettato nello sconforto i tifosi, ma un’altra brutta tegola non è tardata ad arrivare.

A Napoli partita calda, post-partita infuocato

La Roma di José Mourinho, dopo aver superato brillantemente il Bodø/Glimt ai quarti di Conference League, pareggia al Diego Armando Maradona di Napoli. I giallorossi si sono trovati subito in svantaggio per un calcio di rigore trasformato da Insigne. L’arbitro, che in un primo moneto aveva lasciato correre, dopo il check del VAR ha assegnato il penalty per fallo di Ibanez su Lozano. Il calcio di rigore, però, l’avevano richiesto anche gli uomini dello Special One, per un contatto in area tra Meret e Zaniolo. L’abritro Di Bello non ha concesso lo stesso trattamento alla Roma e nel post partita è infuriata la polemica. Mourinho ha sbottato chiedendo un trattamento migliore per la sua squadra: “Basta, vogliamo un po’ di rispetto per i nostri tifosi che sono a casa. Voglio avere il diritto di giocarmela”

Mou inoltre lamentava di un mancato giallo a Zanoli. Il giovane terzino partenopeo era già ammonito e quindi avrebbe lasciato i suoi in inferiorità numerica, dettaglio non da poco in una partita come quella del Diego Armando Maradona.

Mourinho perseguitato dalla sfortuna: perde una pedina fondamentale, prossima gara in salita

Come se non bastasse, a seguito del fallo non concesso, Nicolò Zaniolo è stato ammonito per proteste. Il fantasista era diffidato e salterà una gara non banale. La Roma, infatti, sarà impegnata sabato 23 aprile nel difficile match contro l’Inter, ex squadra di Zaniolo.

Mourinho quindi dovrà rinunciare a Nicolò Zaniolo che nel giovedì europeo era stato autore di una partita straordinaria, condita da una bellissima tripletta. Per sostituirlo, lo Special One, potrebbe ricorrere al giovane Felix Afena Gyan che lunedì ha preso proprio il posto di Zaniolo nel finale di gara. Potrebbe anche avanzare il raggio d’azione di Mkhitaryan, che con Pellegrini formerebbe la coppia di trequartisti a sostengo dell’ex Chelsea Tammy Abraham.

Più remota la possibilità di un impiego dell’uzbeko Eldor Shomurodov, che potrebbe essere un’arma da sfruttare a gara in corso.