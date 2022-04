Atalanta – Marino si sbilancia su Zapata, ecco quali sono le sue reali condizioni

Il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al recente infortunio di Duvan Zapata ed alla sua ripresa. Le sue parole hanno suscitato grande preoccupazione tra i tifosi.

Marino ha presentato il quadro attuale della situazione in casa orobica soprattutto dopo le ultime vicende che hanno riguardato alcuni importanti cambi al vertice.

La Dea spera di riprendersi per questo finale di stagione per inseguire un posto nelle prossime coppe europee, ma alle spalle diverse indiscrezioni riportano di una rivoluzione incredibile che interesserà diversi settori del club, a partire dalla panchina nerazzurra.

Momento di flessione per la Dea, fine di un ciclo?

L’Atalanta, dopo aver incantato prima in Italia e poi in Europa, sta vivendo il suo peggior momento dell’era Gasperini. Il girone di ritorno degli orobici, solitamente momento di maggior forma nelle ultime stagioni dei nerazzurri, in questa stagione non si sta rivelando all’altezza. La squadra di Gasperini ha perso il quarto posto in favore della Juventus, per poi scivolare progressivamente sempre più indietro. Adesso i bergamaschi occupano l’ottava posizione, scavalcati anche da Roma, Lazio e Fiorentina. Il calo dell’Atalanta è da ricondurre anche ad una condizione fisica non ottimale dovuta dai tanti impegni. La campagna europea, infatti, ha portato via energie fisiche e mentali, con il doppio confronto contro il Red Bull Lipsia ricco di polemiche e che ha estromesso i nerazzurri dall’Europa League.

Zapata, le sue condizioni preoccupano ancora: ecco cosa sta accadendo

Intervenuto a DAZN, prima della sconfitta contro l’Hellas Verona, il dg Marino ha predicato calma e sangue freddo, per non farsi trascinare da questo momento difficile e venirne fuori al più presto. La banda del Gasp non ha ancora alzato bandiera bianca per un posto in Europa, anche se ad oggi appare molto complicato. Inoltre, al termine della stagione società e tecnico si incontreranno per discutere il futuro e, ora più che mai, la fine del matrimonio tra Gasperini e la Dea appare sempre più possibile.

A chi chiedeva di una eventuale rivoluzione, il direttore generale ha risposto: “Nessuna rivoluzione. Lo dico dal girone di andata. La Serie A quest’anno ha otto squadre di altissimo livello. E’ appassionante la corsa scudetto come la corsa all’Europa. Le altre squadre sono cresciute, l’Atalanta ha fatto il suo campionato, è arrivata ai quarti di una coppa europea. Dobbiamo proseguire su questo percorso, poi l’Atalanta farà sempre l’Atalanta con equilibrio.”

Chiudendo su Zapata, Marino ha dichiarato che Duvan è lontano dalla condizione migliore: “Non dimentichiamoci che lo Zapata che ci aveva lasciato a dicembre era stratosferico“.

La società, però, ha piena fiducia nel colombiano e aspetta con ansia che sia al 100% per poter tornare a stupire insieme.