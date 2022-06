Le parole del Capitano non sono passate inosservate: ecco tutta la verità su Dybala

L’ex capitano della Roma ai microfoni di Sky Sport parla del mercato della Roma, le sue parole non son passate inosservate: ecco la verità su Dybala.

Francesco Totti in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo di Bruno Conti si concede ai microfoni di Sky Sport per parlare di Roma, di Nazionale e di mercato.

L’ex capitano giallorosso presente all’inaugurazione del centro sportivo ha parlato della Roma, che quest’anno sotto il lavoro dello Special One ha conquistato il primo storico trofeo europeo. Totti da cinque anni ormai non lavora più con la società ma sta apprezzando il lavoro che i Friedkin stanno facendo.

Poi parla della Nazionale che sta attraversando un periodo non semplice e per l’ex numero 10 la rifondazione, dopo l’esclusione da Qatar 2022, che il c.t. Mancini sta mettendo in atto è la giusta direzione da percorrere. Una squadra che deve crescere tanto, per ottenere risultati importanti è necessario avere esperienza e grandi calciatori oltre che al gruppo. “Sono sicuro che piano piano tornerà una grande nazionale“.

Spende buone parole per l’attuale capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, sostenendo che potrebbe essere il nuovo numero dieci dei giallorossi: è duttile e fondamentale, caratteristiche che in un giocatore ogni club vorrebbe.

La rivelazione su Dybala

Infine Totti parla di mercato. Racconta di aver parlato in passato con Zaniolo dandogli dei consigli e spiega che se dovesse rimanere alla Roma deve capire l’importanza di vestire quella maglia, ma soprattutto onorare i tifosi.

Poi racconta anche che non si sarebbe aspettato un ritorno di Paul Pogba alla Juventus e di un possibile ritorno di Lukaku all’Inter, il quale potrebbe fare coppia d’attacco con Lautaro Martinez e probabilmente con Dybala. Un tridente che chiunque vorrebbe. Gli chiedono anche di Ibrahimovic che ha da poco rinnovato per un altro anno con il Milan. Dovrà fare la scelta giusta anche perché si è operato di nuovo. Come ricorda Totti, lo svedese non ha più 20 anni e sta a lui scegliere se continuare o meno. “Se deve fare una partita ogni 4, ci penserei molto“.

“Perché io so come è andata. Tutt’ora lo sento ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza. Mi sono esposto un po’ di più“.