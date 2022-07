David Beckham prende in giro Victoria: il video diventa virale

Nonostante siano trascorsi numerosi anni dalla celebrazione delle nozze per David e Victoria Beckham, la complicità per la coppia è un qualcosa di ineguagliabile… anche quando l’ex calciatore prende in giro la propria moglie.

Il 2022 ha portato alla ribalta, molto di più rispetto a quanto non fosse già successo in passato, David e Victoria Beckham complice anche il matrimonio tra il figlio Brooklyn e la solita fidanzata Nicola. La possibilità di vedere Beckham in una veste diversa da quella palesata nel corso degli anni ha fatto sì che la coppia tornasse nuovamente in cima alla cresta dell’onda, quasi stesse vivendo una nuova primavera.

Infatti, a tenere banco nel mondo troviamo la condivisione di un video che nel corso delle ultime ore ha condiviso David Beckham nella sua pagina Instagram è diventato virale in men che non si dica.

Beckham senza freni prende in giro Victoria

Non è la prima volta che David Beckham parla in modo ironico della moglie Victoria, così come è successo durante nel corso di una passata intervista durante la quale ha rivelato che l’ex Spice girl segue la stessa identica dieta da ben 25 anni… e così come è successo nuovamente durante la realizzazione di un video girato all’insaputa della stilista.

A conquistare il popolo del web è stata la naturale semplicità con la quale David Beckham ha preso in giro la moglie, ironizzando su un qualcosa che è avvenuto poco prima della colazione.

Il video dei Beckham diventa virale sui social network

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web nel corso delle ultime ore troviamo la condivisione di un video realizzato da David Beckham e pubblicato nella sua pagina Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da David Beckham (@davidbeckham)

Il video in questione ritrae il momento della colazione quando David Beckham aspetta la moglie per poter bere il caffè in dolce compagnia, ma lei in questo frangente è impegnata nella realizzazione degli squat a bordo barca… l’ex Spice girl si mostra altamente concentrata ignara di ciò che Beckham stesse facendo alle sue spalle, mentre questo non riesce a contenere una risata che conquista come sempre i fan.