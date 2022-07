Pioli scontento: si chiude per il belga, ma non è abbastanza

Il mercato del Milan stenta a decollare e il tecnico Stefano Pioli non è di certo contento di questa situazione che ha portato i rossoneri a perdere obiettivi quasi raggiunti.

Il mercato della squadra campione d’Italia è stato, fino ad ora, al di sotto delle aspettative.

Maldini e Massara, però, vogliono dare una scossa a questa finestra di mercato e diverse trattative potrebbero concretizzarsi a stretto giro.

Obiettivo De Ketelaere, ma non basta

Dopo aver visto sfumare, a causa delle vicende societarie e dei rinnovi tardivi a Maldini e Massara, due obiettivi caldissimi come Botman e Renato Sanches, per la quale persistono ancora flebili possibilità, il Milan vuole premere sull’acceleratore. Ecco perche la missione numero uno dell’ex capitano rossonero ha un nome e un cognome: Charles De Ketelaere. Il belga del Club Brugge è in cima alle liste del Diavolo e la dirigenza sta stringendo sempre più per chiudere la trattativa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a formulare un’offerta di 35 milioni complessivi ed entro 48 ore il classe 2001 potrebbe già sbarcare a Milano.

Ma il mercato rossonero non può fermarsi a De Ketelaere. Se Sanches sfumasse definitivamente, il Paris Saint Germain lo ha in pugno ma pare che il nuovo tecnico Galtier non sia convinto, al Milan servirebbe un ulteriore innesto a centrocampo. Ecco perché il noto agente, Alessandro Lucci, ha proposto a Maldini il profilo di un suo assistito: Matias Vecino. L’uruguaiano si è svincolato dall’Inter e il Milan ci sta seriamente pensando come alternativa affidabile e low cost.

Scambio di attaccanti: il diavolo potrebbe cambiare ancora

Oltre alla trattativa per De Ketelaere e le voci su Vecino, il Diavolo potrebbe rendersi protagonista di un clamoroso scambio in avanti. Secondo calciomercato.it, infatti, sarebbero stati avviati i primi contatti con il Borussia Monchengladbach per Marcus Thuram, figlio del difensore Lilian.

Per separarsi dal francese classe ’97 il club tedesco chiede circa 20 milioni, il Milan vorrebbe spenderne meno dato che il contratto del giocatore scadrà nel 2023. La chiave per arrivare alla fumata bianca potrebbe essere l’inserimento di Ante Rebic, non benissimo nell’ultima stagione e in cerca di riscatto. I rossoneri potrebbero inserirlo in uno scambio alla pari o al massimo con qualche milione di conguaglio in favore dei tedeschi.

Un altro nome per il reparto offensivo del Diavolo è Julian Brandt del Borussia Dortmund. Classe ’96, giocatore dal grande talento ma molto spesso incostante. Anche per questo i 25 milioni chiesti dai gialloneri per lui al momento sembrano troppi.