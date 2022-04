Atalanta – Incredibile scossone nello spogliatoio: Zapata finisce male, non è più indispensabile

La situazione di Zapata è in continua evoluzione, ma un clamoroso retroscena nello spogliatoio apre ad uno scenario completamente imprevisto.

La Dea sottotono nel girone di ritorno, diversamente a come aveva dimostrato nelle passate stagioni, vive un momento delicato.

I risultati altalenanti e le condizioni fisiche non perfette dei suoi uomini, destano preoccupazione dalle parti di Zingonia. Su tutti Duvan Zapata, il grande assente di questa parte di stagione, decisiva per i bergamaschi.

Mancanza di brillantezza

L’Atalanta si prepara al forcing di questo finale di annata. In campionato è impegnata nel tentare di riacciuffare la Juventus, a +8 ma con una partita in più, per l’ultimo posto Champions disponibile; in Europa è pronta ad affrontare il Red Bull Lipsia per i quarti di finale di Europa League. La squadra orobica, però, non sta vivendo il suo massimo momento e, tra idee appannate e condizioni fisiche tutt’altro che perfette, si prepara alla fase decisiva della sua stagione.

A complicare i piani della Dea ci sono i troppi infortuni, su tutti quello del bomber Duvan Zapata. Il colombiano ha subito un grave infortunio alla fibra muscolare degli adduttori e la sua ultima apparizione risale al 6 febbraio nella sfida persa in casa contro il Cagliari, dove ha accusato l’infortunio. C’era fiducia su di un suo recupero per la partita contro la sua ex squadra, il Napoli, ma così non sarà e i bergamaschi rimangono in attesa degli sviluppi.

Tutti aspettano Zapata, o no? Il risvolto che potrebbe cambiare tutto

In casa Atalanta si continua a monitorare la situazione che riguarda Zapata. Il colombiano è rientrato in Italia e a breve ritornerà a lavorare con i compagni al centro di allenamento di Zingonia. In merito alle sue condizioni si è espresso anche l’amministratore delegato, Luca Percassi, attraverso L’Eco di Bergamo: “A fine mese Zapata sarà definitivamente a Zingonia, inizierà il suo reinserimento in gruppo. A breve rientrerà anche Toloi e ci giocheremo tutti insieme le nostre chance“.

Quello che si augura la società è che l’ex attaccante di Udinese e Sampdoria possa rientrare per dare una mano ai suoi nel finale di campionato e in Europa League. Ma in una settimana le prospettive dell’Atalanta e di Zapata sono cambiate, tutto merito di Gasperini. Il Gasp, infatti, sempre attento e coraggioso nel lanciare giovani talenti, nell’ultima gara di campionato contro il Bologna ha stupito tutti inserendo un 18enne guineano al posto di Luis Muriel. Si tratta di Moustapha Cissé che, nemmeno venti minuti dopo, con il suo mancino ha deciso la partita segnando la rete della vittoria.

L’attaccante classe 2003 verrà probabilmente riproposto da Gasperini e, in caso di buon rendimento, potrebbe gettare ombre sul futuro di Zapata. Il colombiano era stato cercato da Inter e Newcastle nell’ultimo anno ma gli orobici avevano fatto muro. Adesso, con un giovane in rampa di lancio, la sua posizione potrebbe essere insidiata e, forse, renderlo non più indispensabile per il progetto della Dea.

