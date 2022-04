Dopo Del Piero arriva un’altra pesante stoccata alla nazionale: accuse gravissime

Dopo Alessandro Del Piero, un altro grande protagonista della storia della nazionale italiana degli ultimi anni dice la sua sulla mancata qualificazione: piovono accuse contro i responsabili.

Un’altra importante figura della storia della nazionale italiana ha commentato l’eliminazione dell’Italia con parole dure che colpiscono.

La nazionale italiana di Mancini sta attraversando un momento complicato dopo l’eliminazione per mano della Macedonia del Nord. Gli azzurri si dividono tra chi difende il loro operato, dicendo che bisogna sostenere la squadra soprattutto nei momenti di difficoltà e di crisi e chi, al contrario, non accetta giustificazioni e crede che la mancata qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar sia un fatto troppo grave per una nazione che ha una passione così accesa per il calcio.

Italia, il futuro della nazionale e di Mancini

La rumorosa caduta contro la Macedonia del Nord ha generato incertezza sul futuro della nazionale. Non qualificarsi ai prossimi Mondiali ha aperto una ferita, che avrà bisogno di tempo prima di ricucirsi. Tuttavia, dopo giorni di dubbi, il futuro di Mancini sembrerebbe essere legato ad una continuità sulla panchina azzurra. Sui proprio social il ct ha condiviso un chiaro messaggio: “Lavoriamo per il futuro“.

La prossima sfida in programma è l’amichevole contro la Turchia di stasera alle ore 20:45: una partita che non entusiasma, ma che è importante per lanciare un messaggio di impegno, soprattutto in vista della sfida di giugno contro l’Argentina. Per la sfida di stasera dovrebbe tornare Chiellini e dovrebbero scendere in campo Scamacca e Zaniolo, certi di un posto dal primo minuto.

Il difensore che non la manda a dire: tifosi infuriati condividono tutto

L’eliminazione dell’Italia ha deluso una nazione intera, ma anche un’importante protagonista della storia recente della nazionale, che non si è morso la lingua nel dire la sua.

Il giocatore in questione è Christian Maggio, attuale difensore del Vicenza ed ex Napoli. Il difensore è stato un perno della nazionale nel 2012, dunque sa bene cosa significa qualificarsi ad un Mondiale e può immaginare la delusione che un’eliminazione può causare.

Secondo il calciatore la mancata qualificazione è una cosa negativa e un danno per il calcio italiano. Giustifica la sconfitta per l’inesperienza di alcuni giovani giocatori, che non hanno giocato molto e dunque erano fuori dagli schemi della nazionale. Ma secondo Maggio per ripartire bisogna tornare a credere proprio nei giovani e puntare ad un cambiamento, che dev’essere netto: “È già la seconda volta che non andiamo ai Mondiali e ora questo deve essere un cambiamento importante per iniziare a credere molto più nei giovani italiani. Vanno valorizzati di più i nostri talenti”.