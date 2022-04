Napoli – A rischio la fase più difficile del campionato: 5 giocatori in sospeso, tifosi preoccupati

Il Napoli si trova a fare i conti con una situazione imprevista proprio nella fase più calda del campionato: sono cinque i giocatori a rischio. Tra loro una pedina fondamentale della squadra azzurra.

La squadra azzurra dovrà tener conto di una situazione imprevista che coinvolgerà cinque giocatori: Spalletti è in emergenza totale.

La sosta per le Nazionali è giunta al termine: il Napoli è pronto a riprendere la corsa verso il grande sogno chiamato scudetto. Gli azzurri, prima della pausa, hanno lanciato un messaggio molto forte al campionato vincendo di carattere contro l’Udinese: una doppietta di Osimhen ha ribaltato l’iniziale vantaggio friulano.

Ora, però, la squadra di Spalletti dovrà ripartire affrontando un avversario temibile domani pomeriggio: l‘Atalanta di Gasperini. L’allenatore toscano è in piena emergenza a causa di tre assenze molto pesanti: Di Lorenzo è infortunato, mentre Osimhen e Rrahmani saranno out per squalifica. Anguissa, invece, ha recuperato e sarà a disposizione, mentre Zielinski e Fabian Ruiz non sono al 100%, anche se saranno comunque convocati e potrebbero giocare.

Intanto, una situazione imprevista ha coinvolto cinque giocatori della rosa azzurra.

Napoli, cinque giocatori a rischio: i tifosi trattengono il fiato

Come anticipato, una situazione imprevista ha coinvolto cinque giocatori del Napoli: si tratta del Ramadan. Non un inconveniente per la società azzurra, che era ovviamente al corrente della ricorrenza, ma la maggior parte della tifoseria non ricordava che iniziasse proprio oggi.

Il Ramadan, che inizia oggi e terminerà il 22 maggio, impone ai musulmani di non mangiare e bere dall’alba al tramonto. Nel Napoli ci sono cinque giocatori che lo praticheranno: Koulibaly, Ounas, Anguissa, Ghoulam ed Elmas. Di conseguenza, domani giocheranno contro l’Atalanta a digiuno e senza aver bevuto dalla sera precedente.

Per un atleta non è una situazione facile, dato il grande dispendio di energie a cui andranno incontro. La loro preparazione per i prossimi match sarà molto complicata, dato che gli allenamenti, solitamente, si svolgono in mattinata o nel primo pomeriggio. Tuttavia, il Napoli ha una mossa per aiutare i suoi giocatori.

Napoli, la mossa per aiutare i suoi giocatori

Data le difficoltà legate al Ramadan, il Napoli si affiderà ad un esperto per aiutare i cinque giocatori musulmani.

La società azzurra, infatti, conteranno sull’esperienza del nutrizionista Marco Rufolo, membro dello staff di Spalletti.

Rufolo avrà il compito di studiare un regime alimentare ad hoc per i cinque calciatori che osserveranno il Ramadan: sarà fondamentale fare il pieno di energie in modo molto oculato, quasi scientifico.

Spalletti avrà bisogno di loro per lo sprint finale: lo scudetto si deciderà nelle prossime partite e saranno anche i dettagli come questo a fare la differenza.

