Atalanta – Tedesco rivela quello che pensa: le sue parole caricano i tifosi

L’allenatore del Lipsia Domenico Tedesco teme l’Atalanta, ma non troppo: quello che ha detto senza dubbio fa capire bene come la pensa, i tifosi sono entusiasti!

Giovedì, ore 18.45, l’Atalanta è attesa alla Red Bull Arena per i quarti di finale di Europa League contro il Lipsia. Tedesco, tecnico della squadra tedesca, ha fatto capire cosa pensa della partita che attende i suoi.

Si accedono le luci sull’Europa League che giovedì vedrà scendere in campo le squadre per l’andata dei quarti di finale. L’Atalanta sarà impegnata in Germania contro il Lipsia alla Red Bull Arena.

I bergamaschi che non stanno vivendo un momento facile come conferma il 3-1 subito in casa contro il Napoli, arrivano alla partita decimati. Nell’allenamento di ieri si è fermato anche l’esterno danese Joakim Mæhle a causa di un fastidio al ginocchio sinistro.

Il Lipsia ci crede e punta, determinata, ad arrivare in finale ma prima bisogna passare il turno. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Domenico Tedesco, allenatore della squadra tedesca, confida che la sua squadra ha le qualità per vincere tutto.

Leggi anche —> Atalanta – Arriva l’esito, stagione finita per lui: si corre ai ripari

L’allenatore sorride: ecco perché le sue parole sono ‘furbe’

“Sarà difficile, ma noi vogliamo vincere tutto e ne abbiamo le qualità”. Così Tedesco presenta la sfida contro la Dea. Il tecnico mostra di conoscere bene la nostra Serie A e soprattutto non teme il gioco di Gasperini.

“Gli avversari la penseranno come noi però e la Dea è veramente forte, una squadra fisica, ben organizzata in ogni parte del campo, che gioca a memoria, forte in difesa e in attacco… Sono molto flessibili e tra i migliori in Italia come organizzazione, per me non si può più parlare di sorpresa “

Leggi anche —> Atalanta – De Roon sorprende tutti: “Ecco di chi è la colpa”, tifosi infuriati

“Palomino difende bene, Demiral a Leverkusen ha fatto una grande partita. Davanti c’è gente pericolosa come Malinovskyi, Muriel, Pasalic e Zapata, malgrado quest’ultimo si sia infortunato recentemente”.