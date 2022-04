Atalanta – Arriva l’esito, stagione finita per lui: si corre ai ripari

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si trova a fare i conti con una grana dopo l’altra: inaspettato l’esito che chiude definitivamente la stagione per una pedina fondamentale. Serie preoccupazione tra i tifosi nerazzurri.

Malumori in casa Atalanta dopo la sconfitta contro il Napoli. L’esito negativo contro i partenopei, però, non è l’unico problema: le condizioni fisiche di un giocatore fondamentale della squadra preoccupano Gasperini.

I tifosi della Dea speravano di vivere un fine settimana migliore. Al contrario, domenica pomeriggio sono stati fermati dal Napoli per 3-1 (reti di Insigne, Politano, Elmas e De Roon). Tuttavia, la squadra vuole cancellare i malumori già a partire da giovedì, quando in Europa League affronterà il Lipsia nei quarti di finale: una partita che determinerà in parte l’esito della stagione della Dea, che vorrebbe andare avanti in Europa per rifarsi dalle ultime brutte uscite di campionato.

Un’ulteriore preoccupazione arriva dall’infermeria, in quanto un giocatore si è fermato e bisogna valutare quanto a lungo sarà fuori.

Atalanta, preoccupa la qualificazione in Europa

Con la sconfitta contro il Napoli di domenica, l’Atalanta rischia di aver in parte compromesso la sua stagione. Nella prima metà di campionato la Dea era al quarto posto e aveva tutte le carte per qualificarsi in Champions. Tuttavia, complice la continuità di risultati della Juve, gli infortuni e un calo generale la squadra di Gasperini è scesa in classifica al settimo posto. Dunque, al momento l’Atalanta resterebbe fuori da ogni competizione europea.

Nel prossimo turno ci sarà la sfida contro il Sassuolo: una partita che l’Atalanta deve vincere se vuole l’Europa.

Atalanta, emergenza infortuni: ecco chi si ferma

L’Atalanta perde un’altra pedina fondamentale della squadra. Durante il match contro il Napoli, un giocatore ha rimediato un problema fisico che non gli permetterà di disputare la sfida di Europa League contro il Lipsia. Il giocatore in questione è solo uno dei tanti che si aggiunge alla lista degli infortunati in casa Atalanta.

Una buona notizia arriva però dal fronte Zapata, il quale è tornato in panchina contro il Napoli e potrebbe avere minuti a disposizione contro il Lipsia già a partire da giovedì.

Gasperini dovrà però fare a meno di un importante giocatore: Djimsiti, il difensore albanese che è uscito dal terreno di gioco nel secondo tempo del match contro il Napoli.

Il problema rilevata riguarda una lussazione di secondo grado alla spalla. Tuttavia, il giocatore non verrà operato e i tempi di recupero si stimano oltre un mese, il che di fatto rende difficile il suo impiego nella fase cruciale del campionato. Gasperini corre ai ripari, vedremo quali pedine schiererà in alternativa per convincere i tifosi.