NAPOLI – Spalletti, guardati le spalle! Parole minacciose dal vice allenatore

La corsa scudetto non è mai stata così equilibrata, ma Spalletti deve fare i conti con una bella grana: le parole del vice allenatore sono pesantissime.

L’Atalanta espugna il Dall’Ara e si prepara agli ultimi due mesi di stagione tra rimonta quarto posto e quarti di Europa League. La determinazione per non mollare non manca. Spalletti dovrà fare i conti a breve con una squadra che certamente non le manda a dire: un periodo complicato per il tecnico dei partenopei.

Il posticipo della 30esima giornata di Serie A tra Atalanta e Bologna ha visto la squadra bergamasca imporsi al Dall’Ara per 0-1. L’Atalanta, grazie alla vittoria contro i rossoblù, rimane in corsa per un posto nella prossima Champions League, salendo a quota 51 punti, a meno 8 dalla Juventus e dal quarto posto.

Bergamo ci crede così come ci crede la squadra, gli otto punti che distanziano la Dea dalla Vecchia Signora non sono insormontabili. Alla fine del campionato mancano ancora 8 partite e i punti a disposizione sono 24.

L’Atalanta non sta sicuramente vivendo un periodo semplice, l’infortunio dell’attaccante colombiano Duvan Zapata ha certamente scombussolato i piani di gioco, ma dopo la sosta Gasperini potrà contare su Boga e Malinovskyi i giocatori più pericolosi al momento.

Napoli avvisato, il vice parla chiaro: “Noi non molliamo”

Dopo il match contro la squadra di Siniša Mihajlović, ai microfoni del club nerazzurro, ha parlato il viceallenatore Tullio Gritti che ha esaltato la squadra dopo la vittoria: “È nel nostro dna di non mollare mai, magari soffrire durante determinati momenti della partita”.

Si complimenta con i ragazzi, in particolare esalta l’azione del gol che è stata bellissima. La Dea, decimata dalla assenze, dopo un avvio equilibrato prende in mano il pallino del gioco costringendo il Bologna a difendere basso, chiudere le linee di passaggio e provare a ripartire appoggiandosi ad Arnautovic.

“Le gare si vedono nei novanta minuti, nel primo tempo siamo partiti meglio, nella ripresa il Bologna ha cercato di fare qualcosa in più e si è scoperto. Però lì è uscita la nostra fase difensiva che in questo momento è eccezionale, non molliamo mai, copriamo qualche piccolo errore che ci può stare, ma la dimostrazione è che siamo arrivati al novantesimo e l’abbiamo portata a casa”.

Infine guarda ai prossimi impegni caricando l’ambiente atalantino per gli ultimi due mesi di stagione che saranno impegnativi: “Sarà una volata fino alla fine di maggio, ci aspetta il Napoli e poi i quarti di Europa League. Diciamo che l’Atalanta in questi ultimi 5-6 anni, nelle ultime 10-12 partite è sempre stata un rullo compressore. Credo si possa fare anche quest’anno”. Spalletti dunque è avvisato e farebbe bene a guardarsi le spalle.