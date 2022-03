Juventus – Allegri è pazzo di lui e lo vuole subito: “È pronto per stare con noi”

La Juventus è una delle società maggiormente concentrate sull’immediato futuro. Un giovane talento ha conquistato Massimiliano Allegri: l’allenatore lo vuole subito.

Si pensa al futuro in casa Juve: i bianconeri sono alla ricerca di rinforzi per Allegri. L’allenatore, intanto, ha individuato un talento.

Sono giorni di tempesta in casa Juve: i bianconeri, che sul campo hanno ritrovato un rendimento di alto profilo, sono stati scossi dal caso Dybala. L’attaccante argentino lascerà la squadra dopo sette stagioni di gioie e vittorie: la dirigenza non lo ritiene più al centro del progetto e ha deciso di lasciarlo partire a parametro zero.

A maggior ragione, ora il focus è sul futuro: l’obiettivo è tornare competitivi dopo due stagioni di alti e bassi. La società ha già anticipato degli acquisti in prospettiva: Vlahovic, Zakaria e Gatti faranno parte del nuovo ciclo juventino, ma il rinnovamento non finirà qui.

Alcuni giocatori diranno addio e saranno sostituiti da profili più giovani e di prospettiva: molto probabilmente, potrebbe avvenire una mini-rivoluzione dalle parti della Continassa.

Intanto, Allegri ha già individuato un calciatore giovane su cui lavorare.

Juve, Allegri è sicuro: ecco il prossimo gioiello

Ora, a poche partite dal termine della stagione, l’obiettivo della Juve è quello di centrare la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia. Nel frattempo, si pensa anche alla programmazione per la prossima stagione, con operazioni di mercato che saranno condotte sotto il profilo della stabilità economica e della funzionalità al progetto.

Come anticipato, l’intenzione è quella di ringiovanire la rosa: è dunque partita la caccia ai talenti all’altezza della Juve. Nelle ultime ore, in particolare, stanno circolando i nomi di Raspadori e Zaniolo come eredi di Dybala: i due profili piacciono molto dalle parti di Torino, ma non si vuole anticipare una decisione così importante. Ogni scelta verrà valutata con calma e non è da escludere che la lista diventi più lunga.

Lo stesso Massimiliano Allegri avrà un ruolo importante nella scelta dei nuovi calciatori, anche se l’allenatore ne avrebbe già individuato uno: secondo lui può diventare un gioiello.

Giovane e DNA juventino: ecco il nuovo Marchisio

Negli anni, Massimiliano Allegri ha sempre avuto un occhio di riguardo per i giovani talenti. Non ha mai avuto paura di lanciare nella mischia dei ragazzi che, secondo lui, erano pronti per il grande salto.

Anche quest’anno ha dato spazio ai calciatori più giovani come Aké e, per ultimo, Miretti, che ha esordito in Serie A contro la Salernitana.

Il giovane centrocampista, già nel giro dell’Under 23 ha conquistato Allegri, che ha affermato di vedere in lui un giocatore che capisce il gioco e che può stare già insieme ai più grandi.

Probabilmente, l’allenatore livornese lo convocherà con frequenza e gli darà spazio nelle ultime partite della stagione per vederlo da vicino.

Dalla Continassa sono certi di aver trovato un nuovo Marchisio: come il Principino, anche lui è entrato nel settore giovanile da piccolissimo e ha fatto tutta la trafila. Il confronto è dei più pesanti, ma l’idea è quella di replicare il percorso dell’ex numero 8 bianconero.

Come Marchisio, anche Miretti potrebbe fare esperienza in una squadra di provincia. L’ex centrocampista è andato ad Empoli per una stagione prima di tornare alla base e restarci per dieci anni. Possibile, dunque, che il giovane centrocampista possa andare in Serie B per accumulare minuti con regolarità, come sta accadendo per altri talenti come Ranocchia (ora al Vicenza) e Fagioli (Cremonese).