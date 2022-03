Mauro Icardi costretta a rimanere con Wanda Nara per non perdere tutto: la verità shock

Nel corso degli anni la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara ha sempre abituato i propri pan alla scoperta di verità shock che riguardano il loro rapporto, a lasciare senza parole popolo del web è stata la rivelazione secondo la quale il calciatore del Paris Saint Germain sarebbe costretto a rimanere al fianco della moglie per non perdere tutto.

La crisi matrimoniale scatenata dal presunto tradimento messo in atto da Mauro Icardi nei confronti della moglie Wanda Nara ha fatto spazio ha delle verità scottanti che riguardano il loro accordo per matrimoniale. Secondo alcuni rumors, la possibilità di venir danneggiato gravemente da una separazione avrebbe convinto il calciatore del PSG a rimanere al fianco della moglie e provare a risanare il loro rapporto.

Un rumors che torna a farsi spazio nelle pagine dei magazine di cronaca rosa e al quale Wanda Nara ha risposto attraverso alcune dichiarazioni rilasciate per far chiarezza circa, appunto, il mancato divorzio.

A rischio è patrimonio di Mauro Icardi

La crisi matrimoniale per l’attaccante del Paris Saint Germain aveva lasciato spazio ad uno scenario preoccupante in caso di divorzio, dato che per Mauro Icardi si era palesata la possibilità di perdere metà del proprio patrimonio che sarebbe stato destinato così alla moglie Wanda Nara e non solo.

Secondo alcuni rumors sembrerebbe che la Nara anche dopo la separazione avrebbe continuato ad avere diritti sui contratti calcistici, ho legati all’attività d’atleta, di Mauro Icardi per un lungo lasso di tempo considerando il fatto che ancora oggi la modella argentina e la procuratrice ufficiale del marito. Sulla base di tale motivazione, ecco che i magazine di gossip hanno avanzato l’ipotesi secondo la quale Mauro Icardi avrebbe deciso di non separarsi dalla moglie Wanda Nara per non mettere a rischio il patrimonio che negli anni ammesso insieme grazie alla sua attività da calciatore, e grazie ai contratti pubblicitari.

La verità di Wanda Nara

Dopo la diffusione dei vari rumors riguardanti il mancato divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara, circa anche le clausole segrete del contratto prematrimoniale che la coppia ha stipulato prima di convolare a nozze… ecco che l’influencer, modella e procuratrice sportiva ha voluto chiarire come stanno le cose davvero tra lei e il marito.

Secondo quanto reso noto anche dal portale Piùsanipiùbelli.it, Wanda Nara ha rilasciato le seguenti dichiarazioni circa il suo legame con Mauro Icardi: “Io sono stata onesta, ho sempre risposto con sincerità evitando anche qualche dettaglio in più sulla questione. Ognuno poi dice quello che vuole. Dicono che Mauro sia stato costretto a rimanere con me, e questo mi ferisce e molto, siamo rimasti insieme per l’amore e la famiglia”.