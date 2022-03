Abramovich, altro che Chelsea: spunta il vero favoloso obiettivo del milionario

Roman Abramovich lascerà ufficialmente il Chelsea a un nuovo proprietario nei prossimi giorni: il suo vero obiettivo è inimmaginabile e ha lasciato a bocca aperta tutto il mondo del calcio.

Nonostante le sanzioni del governo inglese per i suoi rapporti con Vladimir Putin, Roman Abramovich avrebbe un piano per consolidare il suo ricchissimo patrimonio.

La saga su Roman Abramovich continua. Infatti l’oligarca russo, in stretta relazione con Vladimir Putin, è tornato alla ribalta nelle ultime ore con una notizia che ha dell’incredibile. Dopo lo l’attacco della Russia nel suolo ucraino, Abramovich aveva deciso infatti che avrebbe venduto i Blues dopo un periodo di 19 anni ricco di trofei al timone del club di Stamford Bridge.

Prima che ciò accadesse sono arrivate però le sanzioni del governo del Regno Unito che hanno bloccato tutte le transazioni finanziarie del magnate russo nell’Unione Europea. Il Chelsea si è ritrovato “congelato“: sono state fermate tutte le attività di merchandising, così come la vendita dei prodotti ufficiali negli store.

Anche per quanto riguarda il calciomercato, il club inglese non potrà agire né in entrata né in uscita almeno fino a quando non cambierà proprietario. Abramovich, che sta valutando tutte le offerte sul piatto, avrebbe già pianificato un altro investimento per consolidare il proprio patrimonio.

Abramovich, addio al Chelsea ma non al calcio

Sebbene Abramovich non abbia ancora finalizzato un accordo per vendere il Chelsea, è emerso come il 55enne sarebbe in trattativa per acquistare un altro club. Infatti il magnate russo non avrebbe mai voltato completamente le spalle al calcio dopo il suo fruttuoso periodo in Premier League, che ha aumentato il suo patrimonio a dismisura.

Il suo prossimo investimento avverrebbe in Turchia con l’acquisto del Goztepe, club di Super Lig e protagonista di una delle rivalità più aspre del calcio mondiale. Il Goztepe, fondato nel 1925, gioca attualmente nella massima serie turca, ma è stato in terza divisione fino al 2009. Il club è noto per la sua vasta e appassionata fanbase in tutto il paese e anche per la feroce rivalità con il Karsiyaka, considerata dai più come una delle più feroci del mondo. Nonostante questo, il club turco ha vinto solo un campionato nel 1950 e una Coppa di Turchia nel 1970.

Secondo le ultime indiscrezioni, le trattative con l’attuale presidente del club, Mehmet Sepil, sono già iniziate. Il futuro di Abramovich nel mondo del calcio è sempre più vicino alla Turchia.