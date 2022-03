Zapata, clamorosa svolta: grande attesa per la risposta, si può fare!

Notizia incredibile da Bergamo: al centro delle attenzioni c’è l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata, fermo ai box dal 6 febbraio: ecco cosa sta accadendo.

L’attaccante colombiano è fuori per infortunio da più di un mese, ma è tornato al centro delle attenzioni dell’Atalanta nelle ultime ore, per un motivo che ha spiazzato i tifosi.

L’Atalanta ha di fronte a sé una parte finale di stagione molto complicata. I bergamaschi hanno rallentato in campionato e l’obiettivo quarto posto sta svanendo giornata dopo giornata, anche per merito della rimonta della Juve. La squadra di Gasperini, però, crede di poter ancora centrare la qualificazione alla prossima Champions League, anche se la concorrenza da battere è molto agguerrita.

Inoltre, c’è il grande sogno chiamato Europa League: i nerazzurri non sono stati fortunati al sorteggio, dato che dovranno affrontare il temibile RB Leipzig ai quarti di finale. Tuttavia, la possibilità di vincere un trofeo europeo circola nelle speranze atalantine, nonostante il Barcellona di Xavi sia il grande favorito per il trionfo finale.

Intanto, però, il focus è anche sull’extra-campo: in questo caso, c’è Duvan Zapata sotto ai riflettori.

Atalanta, Zapata è il grande assente

Il calo dell’Atalanta è coinciso con l’infortunio di Duvan Zapata. L’attaccante colombiano è parte fondamentale della formazione di Gasperini, grazie a gol e tanto lavoro per la squadra. La sua assenza, combinata a quella di Muriel, ha lasciato i nerazzurri senza attaccanti per alcune partite.

Il numero 91 nerazzurro si è infortunato a dicembre durante il match contro il Genoa di Marassi e ha provato a tornare in campo il 6 febbraio contro il Cagliari, ma ha dovuto lasciare il campo dopo soli 13 minuti. Il problema accusato al tendine rotuleo lo ha costretto ad una lunga assenza, ma il rientro di Muriel sta dando sollievo a Gasperini, che può finalmente contare su un centravanti di ruolo.

Nonostante l’infortunio, però, Zapata è tornato sotto ai riflettori: una novità potrebbe cambiare tutto.

Zapata, si aspetta la risposta definitiva: si va verso il sì

Tutto potrebbe cambiare per Zapata e l’Atalanta nel giro di pochi giorni. A confermarlo è stato il direttore operativo dei bergamaschi Roberto Spagnolo, che a Bergamo TV ha rivelato una notizia sorprendete.

“Zapata è stato a Bergamo, ha fatto ulteriori esami che hanno dato esiti molto positivi. Il programma è che torni a Bergamo per la fine del mese per poi aggregarsi con il gruppo e tornare presto a disposizione”: le parole di Spagnolo hanno un suono molto dolce per le orecchie di Gasperini, che potrà presto riabbracciare il suo centravanti.

Difficile dare una data precisa per il ritorno in campo di Zapata, ma si potrebbe ipotizzare un rientro per il 10 aprile, giorno della sfida contro il Sassuolo. Nel caso in cui così dovesse essere, il centravanti potrebbe giocare il match di ritorno contro il Leipzig.