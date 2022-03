Napoli, brutta tegola per Spalletti: stagione finita per lui, sostituzione urgentissima

Brutta e soprattutto inaspettata tegola per Luciano Spalletti: l’allenatore del Napoli non potrà contare su uno dei suoi fedelissimi per il finale di stagione.

Spalletti perde uno dei giocatori più importanti della sua rosa: l’allenatore toscano dovrà concludere la stagione senza di lui.

La stagione del Napoli sta per entrare nel vivo. Dopo la sosta per le Nazionali, infatti, la squadra di Luciano Spalletti riprenderà il cammino verso il tanto sperato scudetto. Gli azzurri hanno vinto l’ultimo match con grande carattere nel secondo tempo, battendo l’Udinese in rimonta per 2-1 grazie alla doppietta di un trascinante Victor Osimhen, capace di ribaltare i friulani con due reti da centravanti puro.

L’impresa non sarà delle più semplici, data la concorrenza molto agguerrita di Milan ed Inter, ma gli azzurri sperano di regalare un sogno alla propria tifoseria portando a Napoli un trofeo che manca dai tempi di Maradona.

Tuttavia, le ultime otto giornate saranno caratterizzate da una assenza molto pesante per Spalletti, che dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori più importanti.

Napoli, in cammino verso il sogno

Il percorso verso lo scudetto si è interrotto con la vittoria contro l’Udinese e riprenderà dopo la sosta con il match molto complicato con l’Atalanta a Bergamo. La partita contro i nerazzurri sarà molto importante per misurare il livello di maturità del gruppo di Spalletti, che non avrà Osimhen disponibile a causa della squalifica per diffida rimediata contro i friulani.

La partita del 3 aprile potrebbe già rappresentare uno spartiacque per lo scudetto, anche se, ovviamente, molto dipenderà anche dai risultati degli altri campi. Spalletti spera di ottenere tre punti che avrebbero un peso specifico molto elevato per poi affrontare altri avversari molto ostici come Fiorentina e Roma nelle giornate successive.

Tuttavia, l’allenatore toscano dovrà fare a meno di uno dei suoi fedelissimi per le ultime otto partite del campionato.

Napoli, che tegola per Spalletti: stagione finita per un big!

Se la partita con l’Udinese ha portato entusiasmo per l’importanza del risultato e il modo in cui è arrivata la vittoria, è anche vero che ha lasciato dell’amaro in bocca. Il riferimento non è esclusivamente al cartellino giallo di Osimhen, ma anche all’infortunio di Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino destro è uno dei titolarissimi di Spalletti: l’allenatore toscano non rinuncia mai a lui e sostituirlo non sarà semplice. Il difensore non ha potuto neanche rispondere alla chiamata di Roberto Mancini per i playoff Mondiali: il suo infortunio è serio.

Di Lorenzo ha infatti rimediato una distorsione di secondo grado al ginocchio destro.

Gli esami clinici svolti presso Villa Stuart hanno confermato i timori di Spalletti: la stagione di Di Lorenzo è finita. Il tempo di recupero stimato, infatti, è di circa due mesi.

Intanto Spalletti studia una soluzione alternativa: al posto di Di Lorenzo potrebbero giocare Malcuit o il giovane Zanoli.