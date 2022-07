Juventus, arriva il comunicato ufficiale. Ceduto in Serie B, a seguire tutte le condizioni e l’estratto del club.

Sono giorni di grande attesa e fermento a Torino, per una moltitudine di aspetti toccanti plurime questioni. A partire dalla sempre più attesa e vicina firma di Angel Di Maria, in questi giorni paparazzato in quel di Ibiza con tanti amici e colleghi argentini, da Messi a Pastore, passando per Gomez e De Paul.

L’ex PSG rappresenta ad oggi una delle questioni prioritarie della società bianconera, consapevole di dover accelerare i tempi per una trattativa che rischia altrimenti di complicarsi ulteriormente e di vedere cestinati i sogni di creare un trittico da sogno con il connazionale di Dybala, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare di Paul Pogba e di evoluzioni sul fronte Zaniolo, tra i più roventi della corrente campagna acquisti e per il quale sono attese e sperate a Torino novità tra non molto.

Juventus, va in Serie B e rischia di salutare definitivamente: il comunicato

L’ultimo giorno di giugno è però stato contraddistinto anche da diversi annunci ufficiali, purtroppo per i tifosi in uscita. Confermate, infatti, le sortite di Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, ambedue salutati dal club sui propri canali ufficiali e che di fatto chiosano dei rapporti lavorativi che si sapeva già essere destinati ad interrompersi.

Ai due appena citati si aggiunga anche quello su Alvaro Morata, non riscattato da Agnelli a causa del gap di vedute nato con l’Atletico Madrid e che di fatto costringerà gli addetti ai lavori a intervenire anche per ricercare un valido alter ego del serbo prelevato dalla Fiorentina lo scorso gennaio. L’importanza di questi nomi rischia però di far passare in sordina l’ennesimo comunicato ufficiale della giornata.

La Juventus ha infatti salutato il centrocampista classe 1999, Alessandro Di Pardo, reduce da una stagione in prestito al Cosenza e rientrato solo momentaneamente in Piemonte. Si trasferirà infatti a titolo temporaneo al Cagliari, come si legge nella nota ufficiale di sotto riportata.