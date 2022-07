Milan, annuncio ufficiale del presidente e ribaltone totale: CAMBIA TUTTO!

Milan, arrivano le dichiarazioni che cambiano nuovamente le carta in tavola e diminuiscono ulteriormente la chiarezza di uno scenario che sta catturando l’attenzione da non poco tempo.

Sappiamo bene come i rossoneri siano attesi da un importante labor limae nei prossimi mesi, in occasione dei quali Maldini e Massara dovranno lavorare al fine di migliorare in quei reparti apparsi maggiormente in difficoltà nel corso di una stagione conclusa comunque da campioni di Italia ma anche con la voglia di fare ancora meglio nel prossimo futuro.

Le ultime vicende avevano preoccupato non poco l’ambiente meneghino tutto, alla luce della strabiliante campagna acquisti di Marotta e colleghi che hanno regalato all’Inter già Romelu Lukaku e che potrebbero favorire anche l’approdo di Paulo Dybala alla corte di Inzaghi, per quanto la trattativa per l’arrivo de la Joya si sia incrinata nel recente passato.

Restando sulla sponda rossonera, sono diversi i giocatori monitorati per poter crescere e far bene e, con ogni probabilità, da domani si entrerà nel vivo della campagna acquisti. Questo alla luce dell’apertura ufficiale di un mercato che ha fin qui visto il solo approdo di Origi e che potrebbe definitivamente sbloccarsi grazie alla firma del rinnovo contrattuale di Paolo Maldini, fautore principale della vittoria e della salita dei Diavoli in questo triennio.

Calciomercato Milan, annuncio ufficiale e ribaltone totale

I nomi monitorati dallo storico numero 3 e dall’ex Roma, Frederic Massara, sono diversi. La speranza è quella di poter assistere alla concretizzazione di operazioni intelligenti quanto mirate e che risultino fondamentali per la costruzione di una rosa basata sulla commistione di gioventù e saggezza ma, soprattutto, contraddistinta da una grande mentalità e da non poca qualità.

Serve sicuramente un rinforzo in difesa, così come uno a centrocampo. Questo, alla luce dell’uscita di Romagnoli e la presenza dell’unico titolarissimo di ruolo, l’ex Chelsea Fikayo Tomori. La mediana andrà corroborata invece dopo la sortita a parametro zero di Frenk Kessié, il cui addio sarà sicuramente non poco accusato. Se per le retrovie è ufficialmente sfumato Botman, restano aperti degli spiragli per un giocatore da tempo monitorato.

Il validissimo difensore del Lille è infatti passato al Newcastle, dichiarando poi nn implicitamente di aver preferito il club di Premier League a quello rossonero. Dalla Ligue 1 sembrava da tempo poter arrivare il portoghese Renato Sanches, accostato in passato anche alla Roma e per il quale sembrava ormai tutto fatto. Le ultime voci sul forte interesse del PSG sembravano poter portare ad un esito molto simile a quello per il su citato Sven.

Il presidente del Lille (in queste ore in contatto anche con Pinto per l’acquisti della Roma di Mourinho del terzino turco Celik) ha però rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero totalmente sovvertire la situazione. In occasione della presentazione alla stampa del nuovo mister, l’ex giallorosso Paulo Fonseca, Olivier Letang ha così parlato del centrocampista.

“Ad oggi non abbiamo avuto alcun contatto con il PSG e non abbiamo ricevuto alcuna offerta per il giocatore. Ci sono altri club interessati, club europei molto grandi che hanno già fatto delle offerte”.