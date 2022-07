Atalanta, arriva la cessione che nessuno voleva: tifosi increduli!

Brutta notizia in casa Atalanta: i nerazzurri sono vicini alla cessione di uno dei giocatori più amati dalla tifoseria bergamasca.

I tifosi della Dea si preparano per una cessione dolorosa: i nerazzurri stanno per dire addio ad un big.

L’Atalanta è reduce da una stagione altalenante. I nerazzurri sono stati protagonisti di un girone d’andata positivo chiuso al quarto posto in classifica, mentre la seconda metà di stagione ha portato ad un calo che ha escluso la Dea dalle competizioni europee. La squadra di Gasperini, infatti, ha chiuso all’ottavo posto in classifica subendo le rimonte di Juve, Lazio, Roma e Fiorentina.

Ora l’obiettivo è ripartire subito con l’intenzione di tornare in Europa: l’allenatore sarà saldo al comando, mentre potrebbero esserci dei cambiamenti importanti all’interno della rosa. In particolare, sarebbe molto vicina la cessione di uno dei big più amati dalla tifoseria.

Cessione sempre più vicina per l’idolo dei tifosi: rimane in Serie A

Ad oggi l’Atalanta ha già ufficializzato un acquisto: Demiral è stato riscattato dalla Juve per €20 milioni dopo il prestito della passata stagione. Il turco, dunque, dovrebbe essere ancora il perno della difesa bergamasca.

Saranno necessari anche altri rinforzi, ma tutto dipenderà dalle operazioni in uscita: una volta definite le cessioni, la dirigenza stabilirà quali saranno i reparti più bisognosi di nuovi innesti.

Al momento ci sono tre giocatori che potrebbero lasciare Bergamo, ma il numero è destinato a salire. Il primo è Carnesecchi, che dopo il prestito alla Cremonese è finito nel mirino della Lazio; il secondo è Pessina, sogno di mercato del Monza neopromosso (il centrocampista ha iniziato la sua carriera proprio coi biancorossi); il terzo, invece, è Ilicic, uno dei giocatori che i tifosi apprezzano maggiormente.

Lo sloveno è reduce da annate molto complicate a livello personale. Lo scoppio della pandemia e la guerra in Ucraina hanno riacceso in lui pensieri negativi e vecchi fantasmi che ha dovuto sconfiggere con grande forza d’animo. Dopo due lunghi periodi lontano dai campi, l’ex Palermo è tornato a giocare, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal Gewiss Stadium.

Sulle sue tracce c’è infatti il Bologna: dietro a questa operazione c’è il nuovo DS dei rossoblù Giovanni Sartori, ex direttore dell’Atalanta. L’AD dei nerazzurri Luca Percassi ha confermato la trattativa e non ha escluso che si possa chiudere in tempi brevi. Attualmente il giocatore ha ancora un anno di contratto e la società ha un’opzione per un rinnovo annuale automatico.

La Dea sarebbe disposta a lasciarlo partire a titolo gratuito risparmiando così l’ingaggio da circa €3.5 milioni lordi: in questo caso, dunque, toccherebbe agli emiliani raggiungere un accordo col giocatore.