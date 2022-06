Arbitri, ecco la scelta epocale che stravolge il mondo della Serie A

La nuova stagione di Serie A presenterà una grandissima novità riguardante il mondo arbitrale.

La stagione calcistica 2022/23 sta per entrare nel vivo. Sono già state rese note le date in cui verranno giocate le partite delle varie competizioni in cui sono coinvolte le squadre italiane e nella giornata di venerdì 24 giugno verrà reso noto anche il calendario ufficiale degli incontri della prossima Serie A.

Un calendario che, come quello che abbiamo vissuto lo scorso anno, sarà asimmetrico, con la conseguenza che le squadre non si affronteranno più nelle stesse giornate tra andata e ritorno. Sarà anche confermata anche la regola dei cinque cambi, che permetteranno alle squadre di effettuare fino a cinque sostituzioni in tre slot diversi durante la partita.

Oltre a queste conferme ci sarà anche una novità incredibile introdotta nel massimo campionato italiano; una scelta che riguarda il mondo degli arbitri e che segnerà una svolta epocale per la Serie A.

Data storica per il campionato italiano

La scelta incredibile che ci è stata presa riguarda la presenza, dal prossimo anno, per la prima volta nella storia di un arbitro donna nell’organico della CAN, la Commissione Arbitri Nazionale a cui fanno riferimento i direttori di gara di Serie A e di Serie B.

Si chiama Maria Sole Ferrieri Caputi, ha 32 anni ed è nata a Livorno e sarà lei la prima donna ad arbitrare in Serie A a partire dalla stagione 2022/23. L’arbitro della sezione di Livorno ha già 137 partite alle spalle, ventitré di queste in Serie C, una in Serie B ed una in Coppa Italia.

Ha esordito proprio lo scorso anno sia nel campionato cadetto che nella coppa nazionale, arbitrando in entrambi i casi partite del Cittadella (Cittadella-Spal in Serie B, terminata 0-0 e Cagliari-Cittadella, sfida di sedicesimi di Coppa Italia, terminata 3-1 per i sardi).

Ferrieri Caputi ha anche ricevuto l’investitura di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di A e B, che ha così commentato la scelta fatta: “Posso garantire che se una donna arriverà ad arbitrare in Serie A è perché lo merita. È preparata sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico e ha meritato la promozione sul terreno di gioco”.

La storica decisione è ormai presa e sarà resa ufficiale il 1° Luglio 2022, giorno che entrerà di diritto nella storia del campionato italiano di calcio. Un giorno che segnerà un passo ulteriore verso la parità dei sessi nello sport così come nella vita.