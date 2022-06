Milan – Futuro in bilico per Maldini e Massara: arriva l’annuncio ufficiale

In casa Milan continua a tenere banco la vicenda che riguarda il futuro di Paolo Maldini e Ricky Massara: nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale che spazza via ogni dubbio.

I due dirigenti, in scadenza il 30 giugno, non hanno ancora prolungato il loro contratto con la nuova proprietà guidata da Gerry Cardinale.

Nonostante il calciomercato sia ormai entrato nel vivo, il Milan deve ancora risolvere una questione che tiene banco ormai da tempo: i rinnovi di contratto di Paolo Maldini e Ricky Massara. I due dirigenti rossoneri, tra i principali artefici dello scudetto vinto, non hanno ancora trovato l’accordo con Redbird a pochi giorni dalla scadenza prevista per il 30 giugno.

I tifosi sono preoccupati di perdere le due figure che hanno rappresentato la mente dell’ascesa del Milan. Mantenendo un profilo sempre serio e pacato, Maldini e Massara hanno sbagliato pochissime mosse sia in entrata che in uscita. Oltre a non cedere alle pressioni di alcuni agenti, sono stati fatti per la maggior parte acquisti di grande valore.

Con un budget limitato da Elliott, Maldini e Massara sono andati a prendere giocatori come Maignan, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Leao e Ibrahimovic per citarne solo alcuni, tutti decisivi a loro modo nella vittoria del titolo. Per questo motivo un futuro senza di loro in dirigenza toglierebbe al Milan molta della credibilità conquistata in questi anni.

Sulla questione interviene Scaroni: le sue parole lasciano pochi dubbi

Chiaramente sia Maldini che Massara stanno lavorando sotto banco per quanto riguarda le trattative di calciomercato, ma certo è che questo accordo non ancora raggiunto sta alcune operazioni. In particolare quelle di Botman e Renato Sanches, che ora sembrano più lontani dal Milan di quello che si pensava. In merito a questo è intervenuto il presidente rossonero, Paolo Scaroni, le cui parole lasciano pochi dubbi ai tifosi.

Sulla questione delle occasioni perse sul mercato ha dichiarato: “Non lo so, sicuramente perdiamo tante chiacchiere. Non vedo decine di operazioni già concluse, sono soltanto decine di ipotesi. Noi siamo più riservati di altri e non ho l’impressione che stiamo perdendo dei colpi”. Per quello che riguarda invece il futuro di Paolo Maldini e Ricky Massara, Scaroni ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi rossoneri: “Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara. Non ho il minimo dubbio che si raggiungerà un’intesa per cui questa coppia, che è stata così importante per lo scudetto, continui con noi anche nei prossimi anni”.

Il nuovo Milan targato RedBird partirà quindi a brevissimo: dopo i rinnovi di Maldini e Massara, il calciomercato prenderà il via.