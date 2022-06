Elisabetta Canalis e Bobo Vieri in che rapporti sono? Solo oggi la verità

By

Elisabetta Canalis e Bobo Vieri sono state una delle coppie che più hanno fatto discutere i magazine di cronaca rosa, ma in che rapporti sono oggi anni dopo il loro addio?

Impossibile negare come nel corso degli anni la coppia formata da Elisabetta Canalis e Bobo Vieri abbia sempre fatto discutere magazine di gossip cerca le varie crisi che hanno colpito il loro rapporto, il riferimento anche di ipotetici tradimenti che l’ex calciatore avrebbe messo in atto nei confronti della sua fidanzata ai tempi.

Da quel momento in poi sono cambiate molte cose nella vita di entrambi ma la domanda da parte dei fan resta sempre la stessa: in che rapporti sono Vieri ed Elisabetta Canalis?

Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis anni dopo l’addio

Siamo nei primi anni del 2000 quando Elisabetta Canalis e Christian Vieri dominano la scia dei magazine di cronaca rosa come una delle coppie più belle e chiacchierate allo stesso tempo del gossip. Anni dopo l’avvio della loro storia d’amore, l’ex velina e l’ex calciatore annunciano il loro definitivo addio e voglia di intraprendere delle vite completamente separate.

Poco dopo il loro l’annuncio riguardante la fine della loro relazione, Elisabetta Canalis ha incontrato l’attore George Clooney insieme al quale ha intrapreso una relazione molto importante e che gli ha permesso di dominare la scena anche nella cronaca rosa internazionale.

In che rapporti sono oggi i due ex

La relazione tra Bobo Vieri ed Elisabetta Canalis, quindi, è stata costellata da diverse difficoltà e varie crisi che la coppia ha dovuto fronteggiare così come l’ex velina ha avuto modo di spiegare anche un’occasione di una passata intervista rilasciando la seguente dichiarazione: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso”.

Ad oggi non è ben chiaro in che rapporti effettivamente siano Elisabetta Canalis e Bobo Vieri ma a quanto pare sarebbero comunque riusciti a superare i momenti difficili legati alla loro storia d’amore, costruendo un’amicizia importante così come dimostrato anche dal bellissimo rapporto che l’ex velina ha con l’attuale moglie dell’ex calciatore Costanza Caracciolo.