Arriva il clamoroso sì: sono due i nerazzurri in partenza, ecco cosa sta accadendo

In un momento molto difficile per il mercato dell’Inter, arriva inaspettato il clamoroso sì alla partenza di due giocatori: la rosa si sfoltisce ancora, i tifosi iniziano a farsi domande.

I nerazzurri devono far spazio nella rosa per permettere l’ingresso in squadra di Paulo Dybala, a lungo inseguito da Beppe Marotta.

Gli arrivi di Mkhitaryan, Onana, Asslani e Lukaku consegnano già così una rosa competitiva a Simone Inzaghi, anche se il mercato nerazzurro non è certamente finito qui.

Dalla rosa dell’Inter uscirà sicuramente almeno un nome importante, dopo l’addio a Perisic, che non ha rinnovato il suo contratto per accasarsi al Tottenham. È noto l’interesse del PSG per Skriniar, con una trattativa ormai alle battute finali, ma anche Dumfries e De Vrij potrebbero partire davanti ad un’offerta congrua.

Chi è già con le valigie pronte sono i due connazionali Alexis Sanchez e Arturo Vidal, da tempo fuori dai piani della squadra allenata da Simone Inzaghi e i cui stipendi sono fin troppo onerosi per l’utilizzo centellinato dell’allenatore piacentino.

Avevamo parlato proprio in queste ore della trattativa quasi conclusa con il Boca Juniors per Vidal, ma nonostante l’interesse concreto degli Xeneizes e le conferme di fonti a lui vicinissime, il guerriero sembra preferire un’altra pista.

Spunta il like social che conferma tutto

Il centrocampista cileno sembra pronto a realizzare il suo sogno di giocare per il Flamengo, sogno che aveva espresso già la scorsa estate. L’offerta dei brasiliani è anche economicamente più allettante di quella degli argentini e Vidal conferma il suo arrivo in Brasile anche tramite i social.

Una pagina di tifosi della squadra rossonera, Planeta do Flamengo, ha infatti pubblicato un post che ritrae il giocatore interista con la scritta: “The king is coming” con alla fine una corona ed un tag per Vidal. La risposta del cileno non si è fatta attendere, col giocatore che ha lasciato un eloquentissimo mi piace al post pubblicato dalla pagina.

E non è tutto, perché il club di Rio de Janeiro sembra voler prendere dall’Inter anche il suo connazionale Alexis Sanchez, a causa forse dell’infortunio occorso all’ala sinistra Bruno Henrique. Fernando Felicevich è agente sia del Nino Maravilla che di Vidal e sa che questa trattativa renderebbe felice sia l’Inter, che si libererebbe dei pesi degli stipendi di due giocatori lontani dal progetto tecnico nerazzurro, sia i suoi assistiti, che potrebbero continuare a giocare insieme ad alti livelli.

Insomma, una sorpresa dopo l’altra per il futuro di Vidal, dalla trattativa praticamente chiusa col Boca Juniors all’approdo al Flamengo. Vedremo se alla fine questa sarà la mossa decisiva.