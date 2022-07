Graziano Pellè si sposa: l’abito di lui è incredibile, ecco quanto costa

Momenti magici per la coppia formata da Viky Varga e il calciatore Graziano Pellè che si è da poco unite in matrimonio monopolizzando la scena del gossip internazionale.

L’estate 2022 per numerosi calciatori protagonisti del campionato italiano e non solo rappresenta la stagione perfetta durante la quale poter realizzare i propri sogni d’amore, convolando a nozze con le loro così come hanno fatto Kevin Prince Boateng e Graziano Pellè.

A tenere banco nel mondo del web in queste ore però troviamo le foto del matrimonio del giocatore Pellè al fianco della compagna Viky Varga.

Il matrimonio di Pellè e Vicky Varga

Una bellissima cerimonia celebrata nel cuore di Ostuni in Puglia, location scelta dalla famosissima coppia al fine di celebrare il loro matrimonio in un luogo suggestivo, affacciato sul mare che ha fatto da sfondo alla cerimonia raccontata anche sui social network.

A lasciare senza parole sono stati gli abiti indossati sia dalla modella Viky Varga che dal calciatore Graziano Pellè, entrambi perfetti all’interno di una cornice costellata dai propri familiari e gli amici più cari. Così come dimostrato anche dalle immagini condivise sui social dalla coppia, e non solo, le quali hanno messo in risalto anche gli abiti scelti per il grande giorno.

Quanto posta il vestito indossato da Graziano Pellè

I riflettori del web nell’immediato si sono concentrati sugli abiti indossati da Viky Varga in vista della funzione e successivamente durante il party realizzati per lei dall’Atelier Emè.

Ad occuparsi del vestito da sposo indossato da Graziano Pellè, invece, sarebbe stata la casa di moda conosciuta come Bottega Dalmut, o almeno così si intuisce dai tag inseriti all’interno delle foto condivise sui social network. Si tratta, comunque sia, di un abito di alta sartoria per uomo e chi è sicuramente avrà un ingente valore economico anche se questo al momento sembrerebbe essere avvolto da un fitto alone di mistero.