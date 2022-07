Insigne non dimentica Napoli, ecco il video segreto che ha emozionato tutti

La nuova avventura di Lorenzo Insigne in Canada è ufficialmente cominciata già da qualche settimana, ma il calciatore non dimentica Napoli e la omaggio in questo modo…

Sono settimane ricche di grandi emozioni per Lorenzo Insigne che ha da poco lasciato la panchina del Napoli per mettersi in gioco nello spogliatoio del Toronto calcio.

Il calciatore è stato accolto nel migliore dei modi dai tifosi della squadra e anche dai compagni di squadra che hanno subito fatto in modo che si sentisse davvero a casa, inoltre la presenza di Mimmo Criscito ha reso tutto molto più semplice così come conferma il video che sta facendo il giro del web.

Lorenzo Insigne non dimentica in alcun modo Napoli

L’addio al Napoli è stato un momento particolarmente sofferto terra Lorenzo Insigne che ha chiuso così importante della propria carriera nella squadra, che da sempre, è stata una casa e una famiglia che fin dai primi anni in qualità di calciatore l’ha accompagnato permettendogli di riscuotere importanti successi.

Al su arrivo in Canada, Lorenzo Insigne, e stato accolto con passione e grande affetto anche dai tifosi italiani che si vivono stabilmente nella nazione i quali hanno detto di vedere in lui il perfetto erede di Diego Armando Maradona… il tutto però non finisce qui.

Lorenzo Insigne, infatti, ha voluto dimostrare a tutti i tifosi del Napoli che nonostante la lontananza il suo cuore resta ancora in Italia.

L’omaggio alla squadra e alla città

A tenere banco nel mondo del web, così come abbiamo avuto modo di spiegare anche all’inizio del nostro articolo, Lorenzo Insigne ha deciso di omaggiare la squadra del Napoli e la sua città insieme al compagno di squadra Mimmo Criscito.

I due calciatori si sono esibiti cantando la canzone Buongiorno di Gigi D’Alessio, portando un pizzico di italianità e napoletanità nel cuore del Toronto calcio… un video che men che non si dica ha subito conquistato l’attenzione dei tifosi che hanno rivisto nel filmato un grande gesto d’affetto da parte di Lorenzo Insigne che ha da poco lasciato l’Italia.