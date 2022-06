Juventus, arriva la cessione ufficiale. Giocherà per i giallorossi, a seguire il comunicato e tutti i dettagli della trattativa ormai conclusa.

In questi giorni l’attenzione mediatica calcistica del nostro Paese è stata attirata da tante questioni che stanno suscitando non poche discussioni nelle maggiori piazze italiane. A partire dalla suggestione Cristiano Ronaldo all’ombra del Colosseo, passando per gli attesissimi colpi in casa Juventus.

I bianconeri sono infatti da tempo sulle tracce dei rinforzi ideali per dare vigore e maggiore lustro ad uno scacchiere che sa bene di non poter continuare a cullarsi sui meravigliosi risultati del passato e di dover iniziare a lavorare al fine di ricreare quei presupposti alla base degli esiti importantissimi di questa decade, pian piano incrinatosi in quest’ultimo triennio.

I nomi accostati sono diversi e, tra i vari, sappiamo essere stato segnalato anche quell’Angel Di Maria attualmente svincolato ma non ancora in grado di disambiguare il futuro. O meglio, l’ex PSG e Real Madrid ha chiesto tempo ai bianconeri ma in queste ultime ore sembrano esserci stati degli aggiornamenti di non poco conto che potrebbero portare tra poco alla tanto attesa e sperata fumata bianca.

Come noto a tutti, però, il numero 11 non è l’unico obiettivo di Cherubini e colleghi ma rappresenta anzi uno dei diversi nomi finiti sulla wish list di profili da consegnare ad Allegri per rendere l’ultima e non vincente stagione un lontano ricordo ma anche un punto di ripartenza.

Juventus, cessione in prestito con diritto di riscatto: il comunicato UFFICIALE

La nobiltà dei profili accostati e l’anelito dei tifosi ad abbracciare profili che finalmente approdino per aiutare una squadra in difficoltà non deve però far passare in secondo piano un’altra questione. Quella cioè legata alle uscite e destinata ad avere un’ingerenza di non poco conto anche sul fronte degli acquisti.

In una fase in cui la salute di un club dipende soprattutto dal Fair Play Finanziario e dalla capacità di osservare quest’ultimo attraverso la creazione di un’osmosi tra entrate e uscite, l’aspetto legato agli addii non può di certo essere snobbato. In particolar modo, sono tanti i nomi dai quali Cherubini spera di ricavare la giusta linfa per monetizzare e poi reinvestire.

Il tutto sarà ovviamente finalizzato anche all’allontanare chi percepisca stipendi importanti senza però essere più utile alla causa. In attesa di aggiornamenti sui tanti giocatori coinvolti in questo discorso, è arrivata in queste ore l’ufficialità della prima cessione juventina dopo le uscite a zero di Dybala, Chiellini e Bernardeschi.

In seguito all’esperienza all’Hellas Verona, infatti, Gianluca Frabotta è passato al neopromosso Lecce, in prestito con diritto di riscatto ma soprattutto con l’obbligo di provare a ritrovarsi dopo la non felicissima esperienza veneta, succedanea ad una parentesi in cui, sotto l’egida del giovane mister Pirlo, il terzino aveva dimostrato di avere buone qualità

A seguire il comunicato ufficiale del club salentino. “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gianluca Frabotta dalla Juventus FC”.