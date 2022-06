Ludovica Pagani, il tanga finissimo esalta il lato B galattico | Meravigliosa

By

Ludovica Pagani si è mostrata sui social con un tanga molto sottile che mette in evidenza il suo lato B. Ecco la foto.

Ludovica Pagani è un’influencer che è stata per qualche tempo una wags, avendo avuto una storia con il calciatore Stephan El Sheeraway con cui si è lasciata qualche tempo fa.

La donna, è considerata una delle più brave conduttrici sportive, a tal punto da essere considerata la degna rivale di Diletta Leotta, per eccellenza la regina di questa categoria.

Ludovica Pagani e il tanga sottilissimo

Nata nel 1995 a Bergamo, si è diplomata presso il liceo linguistico con indirizzo giuridico ed economico e dopo la maturità ha avuto molti dubbi su quale percorso universitario intraprendere.

Inizialmente, la Pagani aveva intenzione di proseguire la strada della giurisprudenza per poi prendere la decisione di intraprendere un percorso di studi che l’avrebbe portata a diventare criminologa.

Ma solo poco prima di iscriversi, ha deciso di frequentare il corso di Economia e Management laureandosi presso l’Università di Milano.

Dopo la laurea comincia a collaborare per la rivista bergamasca Up che le da l’opportunità di entrare a far parte del mondo del giornalismo con il quale poi successivamente si specializza nell’ambito sportivo.

Ottiene un enorme successo per via di alcuni video pubblicati su Youtube, intitolati We Love Shopping e grazie a questi riesce a raggiungere milioni di iscritti diventando una vera e propria influencer.

La sua notorietà le da la possibilità di prendere parte ad alcune trasmissioni si StarWiss e Fashionchannel per poi condurre su TeleLombardia il programma Milanow.

Nel 2018 pubblica il suo primo singolo in collaborazione con il rapper Ricky Jo, intitolato Tiki Taka e pubblica un libro intitolato Semplicemente Ludovica.

Dopo aver avuto esperienza nel programma Gotarky viene spesso invitata all’interno del programma Quelli che…Il calcio in qualità di opinionista e inviata.

Il post di Instagram

Ludovica Pagani è tra le 10 influencer più seguite in Italia e con oltre 3milioni di followers riesce a sorprendere tutti quanti lanciando nuove tendenze e pubblicando foto della sua vita privata.

Molte di queste foto ritraggono la donna con capi di abbigliamento griffati che sponsorizza, ma in uno degli ultimi post, Ludovica è apparsa con un costume da bagno nero il cui tanga è molto striminzito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LUDOVICA PAGANI (@ludovicapagani)

Seppur frontale, nella foto è possibile vedere il suo lato B che ha fatto nuovamente sognare tutti i suoi fan che si sono precipitati a mettere dei like sotto la foto scattata dalla donna in un momento di relax ad Ibiza.