Atalanta – Brutta grana per Gasperini: il provvedimento cambia tutta la classifica

La nuova svolta

La decisione di FIGC e Lega Serie A di omologare la sconfitta subita contro l’Atalanta non ha però scoraggiato la società friulana, che ha deciso di presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Lo scopo è quello di annullare la decisione presa dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, per valutare l’illegittimità della decisione di omologare il risultato maturato durante la partita, per far dunque rigiocare la gara valida per la ventunesima giornata di Serie A.

Per la squadra di Gasperini sarebbe un doppio problema. Per prima cosa perché dovrebbe rigiocare una gara già disputata, con tutti i problemi fisici e psicologici che questa decisione potrebbe portare sul club lombardo. Inoltre questo metterebbe ovviamente in discussione i tre punti conquistati, mettendo gli orobici in una situazione di classifica ancora più complicata.

I nerazzurri sono al momento al sesto posto in classifica, a pari punti con la Roma di José Mourinho (51) ma con una partita da recuperare (quella da disputare al Gewiss Stadium contro il Torino). Per l’Udinese invece sarebbe l’opportunità per guadagnare punti preziosi nella lotta per la salvezza, che comunque i friulani affrontano ad ora con abbastanza distacco, essendo a 30 punti (8 punti sulla terzultima Genoa con 2 partite da recuperare)