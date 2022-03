Gianluca Vialli “non so quanto vivrò”: le preoccupanti dichiarazioni

La storia di Gianluca Vialli in questi anni ha coinvolto numerosi fan dell’ex calciatore e Capo delegazione della nazionale di calcio. Da tempo Vialli combatte contro un cancro ma ecco che a rompere il silenzio, nuovamente, è stato lui stesso non nascondendo paure e timori.

Nel corso degli anni i tifosi di calcio hanno seguito con il fiato sospeso il lavoro fatto dalla nazionale, anche durante gli Europei 2020, conclusi poi con la vittoria. Al fianco di Roberto Mancini, come sempre, Gianluca Vialli la cui storia nel corso degli ultimi anni ha appassionato e allo stesso tempo preoccupato i tifosi della nazionale.

Recentemente, Vialli ha avuto modo di raccontarsi a 360 gradi al programma Una semplice domanda condotto da Alessandro Cattelan e realizzato per Netflix.

Le dichiarazioni shock di Gianluca Vialli

La lunga intervista rilasciata ad Alessandro Cattelan è stata l’occasione perfetta per Vialli per fare un bilancio della sua vita oggi, della malattia e del modo in cui vive ogni giorno insieme a coloro che ama e godendo a pieno della sua passione per il calcio che con fatica ha trasformato in lavoro e carriera da calciatore a dirigente.

Ai microfoni del programma Una semplice domanda, Gianluca Vialli parlando di sé stesso ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Se muori all’improvviso di notte, tante cose rimangono incompiute. Oggi so che ho il dovere di comportarmi in un certo modo nei confronti delle persone, di mia moglie, delle mie figlie perché non so quanto vivrò. Quindi ti dà questa opportunità di scrivere le lettere, di sistemare assolutamente le cose”.

“Spero di vivere il più a lungo possibile”

A oggi Gianluca Vialli ha sempre cercato di mantenere un certo riserbo sulla malattia con la quale convive da tempo, non nascondendo la paura e i dubbi in merito, ma senza entrare mai nel dettaglio della lotta contro il cancro messa in atto tempo fa.

Infatti, durante l’intervista ad Alessandro Cattelan, Gianluca Vialli ha fatto anche la seguente dichiarazione: “Spero di vivere il più a lungo possibile. Però, mi sento molto più fragile di prima e ogni comportamento mi porta a fare questo ragionamento, ‘È la cosa giusta che sto mostrando alle mie figlie?’. E in questo senso cerco di essere un esempio positivo, cerco di insegnare loro che la felicità dipende dalla prospettiva attraverso la quale tu guardi la vita. Cerco di spiegare loro che non devi darti delle arie, devi ascoltare di più e parlare di meno, migliorarti ogni giorno, devi ridere spesso e aiutare gli altri. Secondo me, questo è un po’ il segreto della felicità. E soprattutto cerco di fare in modo che abbiano l’opportunità di trovare la loro vocazione”.