Inter, decisione inaspettata: può cambiare tutto per lo scudetto

L’Inter, nel momento più complicato della stagione, ha preso una decisione sorprendente che potrebbe cambiare le sorti della corsa scudetto.

È un periodo molto complicato per l’Inter, che nelle ultime settimane ha rallentato nella corsa scudetto. La società, intanto, ha preso una decisione importante.

È un periodo molto difficile per l’Inter. La squadra di Simone Inzaghi, dopo una prima metà di stagione strepitosa, ha perso terreno nella corsa scudetto durante le ultime partite. Il pareggio di San Siro contro la Fiorentina e la conseguente vittoria del Milan a Cagliari ha allontanato la vetta di 6 punti (con una partita da recuperare).

Il prossimo match contro la Juve sarà molto delicato: un eventuale risultato negativo potrebbe porre fine ad ogni speranza per il bis scudetto.

Intanto, la dirigenza ha preso una decisione che potrebbe risultare cruciale per il termine della stagione.

Inter, difficoltà senza fine

Senza dubbio è il momento più complicato della gestione Inzaghi, che ha comunque conquistato la Supercoppa Italiana, portato la squadra agli ottavi di Champions e raggiunto le semifinale di Coppa Italia durante i suoi primi mesi interisti.

L’Inter, nelle ultime settimane, ha perso diversi punti e, dopo tanto tempo, non è più padrona del proprio destino. Il Milan ora è lontano 6 punti e, con il match contro il Bologna da recuperare, la distanza potrebbe essere dimezzata. Tuttavia, con gli scontri diretti a sfavore, i rossoneri sarebbero in vantaggio se si dovesse chiudere la stagione a pari punti.

La partita contro la Fiorentina ha causato del malumore fra i tifosi, che si aspettavano una reazione completamente diversa dalla squadra che, nelle ultime sette partite, ha battuto solamente la Salernitana. Ora la vittoria dello scudetto è diventata molto complicata: oltre al Milan, infatti, anche il Napoli sta macinando punti.

La sosta per le Nazionali potrebbe venire in aiuto di Inzaghi, che spera di poter preparare al meglio il prossimo delicatissimo match contro la Juve. Intanto, però, la società ha mosso un passo importante.

Interviene la società: la decisione è sorprendente

L’Inter ha deciso di approfittare della sosta per prendere una decisione importante fuori dal campo. Il riferimento è alla famosa partita con il Bologna: il match, che era in programma per il 6 gennaio, non è stato disputato su indicazione dell’ASL, che ha impedito ai rossoblù di scendere in campo.

La società ha ufficialmente presentato ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni chiedendo la vittoria a tavolino.

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A e la Corte Sportiva d’Appello della FIGC, nei primi due gradi di giudizio, hanno espresso il loro giudizio: la partita va giocata.

L’Inter, quel 6 gennaio, si era presentata in campo e, vista l’assenza del Bologna, aveva svolto un allenamento con partitella finale. I rossoblù, dopo l’intervento delle autorità sanitarie, avevano chiesto il rinvio alla Lega, che però non ha dato nessuna comunicazione ai nerazzurri in merito.

In caso di ricorso respinto, non resterebbero molte date utili per il recupero della partita. Ad aprile ci sarebbero il 26 o il 27 aprile: l’Inter giocherà il 20 contro il Milan per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

L’altra alternativa sarebbe quella di slittare a maggio: una situazione che i nerazzurri vorrebbero evitare. Il match da recuperare, infatti, sta diventando un peso per l’Inter, che vorrebbe avere una risposta nel minor tempo possibile.