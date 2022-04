Atalanta – dopo Gasperini si profila un altro addio improvviso, anche lui fuori

By

Dopo le voci insistenti che vorrebbero Gian Piero Gasperini prossimo all’esonero, c’è un altra notizia che preoccupa i tifosi nerazzurri. Un addio veramente imprevisto che dà inizio ad una pesantissima rivoluzione.

In casa Atalanta ci si appresta ad un addio spiazzante: a partire dalla prossima estate sono tanti i cambiamenti che verranno apportati alla rosa della Dea.

A partire dalla prossima estate la dirigenza nerazzurra attuerà una rivoluzione della squadra. La sensazione è che il ciclo della Dea, fatto di vittorie e partite convincenti, sia giunto ad un bivio e che abbia bisogno di una riforma per ripartire e tornare a convincere. È ciò che si auspicano i vertici della squadra bergamasca, che progettano un cambio.

Atalanta, Gasperini continuerà o andrà via?

Una delle questioni da risolvere dalla prossima estate sarà il futuro di Gian Piero Gasperini, il tecnico che siede sulla panchina della Dea da sei stagioni e che ha fatto vivere al club bergamasco una fase vincente, nonostante non abbia conquistato alcun trofeo. La sua permanenza è in forte dubbio.

L’Atalanta da diversi mesi sta vivendo una crisi di risultati, dopo essere passata dal quarto posto ad essere fuori dalla zona europea. Inoltre, l’eliminazione ai quarti di Europa League ha ulteriormente deluso e messo la pulce su un suo possibile addio a fine stagione. Il nome caldo che potrebbe sostituirlo sarebbe quello di De Zerbi, l’ex tecnico dello Shakthar Donetsk, ora fermo per via dello scoppio della guerra in Ucraina.

Il sostituto già avvistato in zona, il nome è clamoroso

Oltre che una rivoluzione sulla panchina, in casa Atalanta è prevista una rivoluzione anche per quanto riguarda l’area tecnica. In uscita ci sarebbe il direttore sportivo Giovanni Sartori e al suo posto si prepara l’entrata societaria di Lee Congerton.

Da giorni, inoltre, si vocifera l’arrivo di Tony D’Amico, che proprio durante la partita contro il Lipsia è stato avvistato sugli spalti a seguire il match. L’attuale direttore sportivo dell’Hellas Verona si trovava due file sotto il sindaco di Bergamo e ha seguito la squadra che il Verona affronterà lunedì prossimo in Serie A, almeno ufficialmente, perché con con ogni probabilità, invece, ha osservato da vicino quella sarà la sua nuova società a partire dalla prossima estate.

Si fa sempre più concreta dunque la prospettiva del duo Congerton-D’Amico.